Pese a haber sido el ganador de las elecciones primarias, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei , no abandonará la bandera de la austeridad en la campaña: sólo viajará en vuelos de línea y sus visitas a ciudades alejadas de Buenos Aires serán en su mayoría los fines de semana, un itinerario ajustado a la disponibilidad de pasajes aéreos, que en estos momentos no es tanta. Al menos por ahora, en otro claro intento de diferenciarse de la casta, el diputado no tiene previsto contratar aviones privado s.

El cronograma de Milei tiene previstos viajes a Salta y Corrientes , pero al menos por ahora no hay programadas visitas al resto de las provincias en las que ganó en las primarias . En Salta, el libertario dio uno de los mayores batacazos: ganó con el 50%, el doble que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa , su inmediato perseguidor en las PASO. Su referente local es el exdiputado Alfredo Olmedo , quien no es candidato, pero tuvo a cargo la definición de las listas.

Como explicó Letra P, para ganar en primera vuelta, los asesores de Milei consideran clave crecer en Buenos Aires y en otras cinco provincias en las que fue el más votado el 13 de agosto: Salta, Córdoba, Jujuy, Mendoza y Santa Fe. Por ahora, no tiene previsto pisar las últimas tres, aunque no descarta alguna escapada si su hermana encuentra un hueco en la agenda. A Córdoba, el diputado quiere ir, pero todavía no definió cuándo ni cómo. A fines de julio visitó Mendoza como parte del Milei-tour, como se llamó a su recorrida en un colectivo ploteado, que no descarta volver a sacar a las rutas.

Otra limitante para definir un itinerario proselitista son los debates presidenciales, previstos para el 1 y 8 de octubre, en Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente. Son dos fines de semana. Milei ya se entrena para esos días con su hermana y Santiago Caputo, su consultor político de cabecera, quienes lo representaron en las reuniones que hubo en la Cámara Electoral.

Prioridad bonaerense

Además de su decisión de no contratar vuelos privados, los viajes de Milei quedaron limitados porque pidió reservar los días de semana para participar de eventos en la Ciudad y seguir con las caravanas sorpresa en el conurbano bonaerense, donde necesita que la candidata a gobernadora, Carolina Piparo, crezca al menos de cinco a siete puntos para acercarse a su objetivo de ganar sin ballotage.

La primera recorrida por el Gran Buenos Aires fue el martes en La Matanza y Merlo, con la misma modalidad que Milei implementó en la campaña de las primarias: caminatas de pocas cuadras, escoltado por su hermana y Píiparo, con paradas para posar a las selfies que les pida la gente. En La Matanza la recorrida se complicó y el diputado no tuvo otra opción que terminarla desde la camioneta que lo había traído, manejada por uno de sus custodios. En el equipo libertario que se moviliza nunca faltan los influencers, entre los que se destacan Mariano Pérez (dueño del canal de Youtube Break Point), Tomás Jurado (a cargo de Peluca Milei) y Agustín Romo, tuitero y candidato a diputado provincial.

La próxima visita de Milei en la provincia de Buenos Aires está prevista el martes 12 en La Plata, la ciudad natal de Piparo, donde ya estuvo al inicio de la campaña de las primarias. En el quipo de la candidata a gobernadora hay presión para que el candidato presidencial recorra al menos una vez las secciones electorales del interior provincial a las que aún no fue. No logran que lo confirme, pero deja claros en su agenda para abrir la expectativa. Le gusta jugar al misterio.