Javier Lanari reemplazará a Manuel Adorni en diciembre, pero no será vocero

Javier Lanari será el reemplazante de Manuel Adorni , quien deberá renunciar a la vocería presidencial en diciembre para asumir su banca en la Legislatura porteña . Sin embargo, el subsecretario de Prensa no será vocero por decisión de Karina Milei , quien está trabajando en una reestructuración de la Secretaría de Comunicación y Medios y quiere garantizarse el manejo de un área que considera clave.

EQUIPO QUE GANA NO SE TOCA

Con estos cambios y ascenso, el expanelista de Chiche Gelblung en Crónica TV se quedará con el manejo institucional de la comunicación, la coordinación de los medios de comunicación públicos y el vínculo con la prensa acreditada en Balcarce 50. Sin embargo, no ocupará el rol de vocero. "Se va a quedar con todas las competencias, pero sin dar conferencias", precisaron en la administración libertaria.

Si bien Karina Milei expresó su deseo de que Adorni continúe como vocero oficial , la premisa del Gobierno de no tener candidatos testimoniales obligaría al vocero a asumir su banca, al menos durante los primeros meses del próximo año. "Está pautado que vuelva", dicen en la mesa chica del mileísmo.

XEJ3K7KS6FBCXPRNGBY7QUAC2U.jpg Javier Milei, junto a Manuel Adorni y Javier Lanari.

El vocero, además de ser integrante de la mesa chica de El Jefe, es una figura libertaria capaz de disputarle a Jorge Macri el histórico bastión del PRO, por eso la necesidad de mantenerlo con un alto perfil. En una entrevista con este medio, Adorni evitó imaginarse como el sucesor de Macri en el cuarto piso de Uspallata, pero reconoció ese punto como un norte posible: "Si hacés una buena elección, indefectiblemente te posicionás bien en ese camino".

"Las viejas estructuras no me erotizan demasiado, pero tal vez la Jefatura de Gobierno sea uno de esos lugares que me resultan desafiantes. Igual, de acá a dos años podríamos tener 52 mil candidatos nuestros mucho más aptos que yo. Aún así, si uno razona como la vieja política, si hacés una buena elección este año indefectiblemente te posicionás en ese camino", sostuvo antes de las elecciones porteñas.

Karina Milei piensa un plan B para la vocería presidencial

Por ahora, el denominado triangulo de hierro presidencial jura que no tienen nombres en lo inmediato para ocupar la vocería a partir del 10 de diciembre, pero admite que no será una tarea sencilla. "El Presidente considera que Manuel es el mejor vocero que pueda tener, por eso quien lo reemplace tendrá alta la vara", afirman en Casa Rosada.

Según fuentes del gobierno libertario, el próximo funcionario que se quede con la vocería deberá tener tres características: estar interiorizado con el lenguaje libertario, saber de temas económicos y tener un alto perfil mediático y en redes sociales.