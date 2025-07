La senadora Cristina López nunca se retractó y Guillermo Francos no retoma su exposición en el Senado

Guillermo Francos no volverá al Senado este miércoles a las 11 a dar el informe de gestión que interrumpió el jueves, cuando la senadora de Unión por la Patria (UP), Cristina López, lo acusó de mentiroso. La sesión pasó a un cuarto intermedio y aún no está claro si retomará con la silla del jefe de Gabinete vacía.