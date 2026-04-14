Intendentes de todo el país van a golpearle la puerta a Toto Caputo: "La catástrofe ya llegó", advierten

Intendentes de todo el país marcharán este martes al mediodía a las puertas del Ministerio de Economía de Toto Caputo . Presentarán un documento que describe una crisis financiera sin precedentes en los municipios, golpeados por el ajuste nacional y la caída de la recaudación, y advertir que "la catástrofe ya llegó".

La decisión se tomó en una reunión de la Federación Argentina de Municipios que preside Fernando Espinoza , intendente de La Matanza . Del encuentro por videollamada participaron representantes de distritos de todo el país, que trazaron un diagnóstico crítico sobre la situación financiera y social en sus ciudades y acordaron pasar de los documentos a la acción directa ante un gobierno nacional que, sostienen, desoye sus reclamos.

El cuadro que describieron es el de una sangría que no para. Como viene contando Letra P , la crisis golpea muy duro a las intedendencias. En la provincia de Buenos Aires , las transferencias nacionales cayeron $282.554 millones en términos reales en el primer trimestre respecto al mismo período del año anterior, una baja del 6,7%. A nivel nacional, la coparticipación federal retrocedió más del 10% real en los primeros meses de 2026. Desde diciembre de 2023, los municipios bonaerenses acumulan una pérdida de un billón de pesos en fondos coparticipables y la morosidad de las familias alcanzó el nivel más alto en dos décadas.

La Nación, además, se retiró de obligaciones que ahora recaen sobre los municipios, se quejaron los intendentes. Eliminó el Fondo de Incentivo Docente desde el inicio de la gestión de Javier Milei , cortó los subsidios al transporte público y ahogó al PAMI, lo que empuja pacientes hacia hospitales municipales que deben costear tratamientos oncológicos de alto costo.

El hambre fue el tema que más atravesó el encuentro y el que más rápido unió voluntades. En La Matanza, la demanda de alimentos se duplicó en lo que va del año. La paralización de obras viales y el abandono de rutas sin mantenimiento completaron el diagnóstico, con un agravante que los intendentes pusieron sobre la mesa: el costo en vidas que tiene la falta de obras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2042060427618574782?s=20&partner=&hide_thread=false LA INTERNA ETERNA | El kirchnerismo buscará arrebatarle al intendente Fernando Espinoza la presidencia de la FAM



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Espinoza recordó durante la reunión que la FAM había emitido comunicados anteriores advirtiendo que "se acercaba una catástrofe". Anoche, dijo que ese momento "ya está acá". Esa definición fue la que terminó de inclinar la balanza hacia una intervención más activa: la marcha del martes al Palacio de Hacienda con un documento que plasma la profundidad de la crisis. "Va a ser una foto bien federal, con intendentes de todo el país mostrando la cara de la crisis", adelantaron fuentes de la FAM. El gobernador Axel Kicillof, trascendió, podría sumarse a la movida como gesto de apoyo.

Planteos en la Legislatura bonaerense

Ese día, además, se van a juntar otros planteos a la puertas del despacho de Toto Caputo: el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis motoriza también un reclamo para que Economía retrotraiga el precio de la nafta al 1 de marzo pasado y que se activen las obras viales que deben hacerse con la recaudación del impuesto a los combustibles.

Kicillof con intendentes Axel Kicillof con intendentes en la gobernación

La señal de que la situación no da más también se ve en la provincia de Buenos Aires, donde un grupo de intendentes irá hoy a la Legislatura bonaerense para pedir que el 30% del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que Axel Kicillof reglamentó a principios de esta semana para financiar obras, pueda usarse con libre disponibilidad. Lo que necesitan no son recursos atados a infraestructura sino plata para pagar salarios, cubrir gastos corrientes y sostener la ayuda social, que se disparó en los últimos meses.