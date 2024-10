Incendios en Córdoba: Diputados sancionó la emergencia y Javier Milei quedó obligado a poner plata

El proyecto es de autoría de la senadora Alejandra Vigo y el jueves se aprobó en la cámara alta sin respaldo del oficialismo, que se dividió en abstenciones y ausencias. El jefe de esa bancada, Ezequiel Atauche , no tenía instrucciones para pulsar el botón verde.

“Los satélites de la CONAE arrojan un número de 70.000 hectáreas arrasadas este año en la provincia de Córdoba por incendios. Para que tomen dimensión, son 3 veces y media la ciudad de Buenos Aires. Estamos en una situación de tremenda sequía, 5 meses sin lluvias, condiciones extremas de calor y viento que generan condiciones muy favorables y propicias para que haya incendios constantemente”, sostuvo el cordobés.

La ayuda a Córdoba

Ante las palabras de Carreño, se sumó como orador el jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo, oriundo de Córdoba, quien criticó la política ambiental de Milei.

El diputado le reprochó al Presidente “la negación del cambio climático, de agendas ambientales 2030, 2045, la recepción de recetas importadas de países desarrollados que después de haber explotado todos sus recursos naturales, nos señalan con el dedo para que hagamos lo que ellos no hicieron y de alguna manera naturalicemos que tengamos 60% de pobres”.

La discusión se retomó al final de la sesión, pero sólo alcanzó a hablar Ibañez y se cortó para votar.

Un dato preocupante para el Gobierno: por pedido del puntano Ernesto Alí (UP), la semana próxima se tratará en comisión un proyecto similar para declarar la emergencia en San Luis por los incendios. Es el efecto cascada que Milei quería evitar: que todas las provincias le pidan plata.

Llamado a Scioli

El proyecto sancionado declara por180 días la emergencia ambiental, económica y habitacional en Córdoba, con posibilidad de prorrogarse por el mismo período.

No establece aportes específicos, pero obliga a Milei a poner algo de plata. Lo hace a través de un solicitud al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, a destinar una partida extraordinaria para "intervenir y asistir inmediatamente a los fines de la reconstrucción de infraestructura y recuperación". No está detallado el monto, pero el Presidente no podría hacerse el desentendido.

También se faculta al Gobierno a tomar medidas especiales para Córdoba como "líneas de créditos con tasas bonificadas destinados tanto a la reparación de vivienda", para la "facilitar la sostenibilidad financiera de los emprendimientos locales" y "suspender por hasta noventa días de juicios y procedimientos administrativos".

La iniciativa insta al Poder Ejecutivo a llevar a cabo "medidas especiales de pago" a través de la ANSES y la AFIP. Es todo dinero que pierde o pone el Presidente. Está obligado por ley. A no ser que la vete.