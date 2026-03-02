2 M | APERTURA DE SESIONES

La Legislatura bonaerense va tomando color mientras espera por Axel Kicillof

En la calle acompaña una columna del MDF, con gremios y organizaciones. El paro docente y de estatales que incomoda. Un pedido en clave electoral.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Por Avenida 7 ingresa la dirigencia que manifiesta sus expectativas respecto al discurso del gobernador. Así lo hicieron jefes comunales del peronismo, funcionarios del gabinete provincial, representantes del Senado y la Cámara de Diputados. Uno de ellos, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, insistió en que este año la Legislatura debe quitarle el tope a las reelecciones.

Detrás de las vallas, asoma la militancia del MDF, la corriente interna de Kicillof, junto a columnas de gremios y organizaciones sociales que llegaron a La Plata para apoyarlo. Como el espacio Camino a la Victoria, de la diputada Victoria Tolosa Paz, que agupó a su militancia en las escalinatas del Pasaje Dardo Rocha, en las inmediaciones de la plaza.

Tolosa paz

No está previsto un discurso posterior al que dará el gobernador en la Asamblea, tal como hizo en otras ocasiones en algún escenario montado en las adyacencias de la Legislatura. En la primera jornada de paro docente en un inicio de clases durante toda la gestión kicillofista, el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, y el secretario adjunto de la CTA- Autónoma, Oscar de Isasi, ingresaban al parlamento bonaerense a escuchar las palabras del gobernador.

