Bajo la mirada de jefes comunales, intendentes y representantes legislativos provinciales, en su discurso Torres aseguró que Chubut tiene un potencial enorme, pero remarcó el condicionamiento que sufre por la macroeconomía. “Cuando me dicen que vamos a ir a un esquema de 'equilibrio fiscal', aplaudo, no me asusto. Necesitamos simplemente que no nos pisen con un dólar ficticio lo que en verdad valen nuestros recursos".