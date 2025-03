Sin alianzas a la vista, Horacio Rodríguez Larreta juega, pero todavía no dice en qué lugar de la cancha

Los últimos movimientos de Larreta van a en ese sentido. El miércoles pasado, Larreta presentó en la sede de Retiro de Universidad Austral, su libro titulado "El método", en el que desarrolla una suerte de balance de gestión al frente del Gobierno de la Ciudad, pero también como Jefe de Gabinete de Mauricio Macri . La difusión del evento corrió por cuenta del Movimiento al Desarrollo, el think tank que el exalcalde presentó en agosto del año pasado , y que sería el nombre con el cual se presentará el espacio en las elecciones de este año.

Durante 16 años le puse la vida entera, en nivel de dedicación y compromiso infinito, a la ciudad de Buenos Aires y me gusta poder compartirlo".



Con estas palabras @horaciorlarreta presentó hoy en la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral su nuevo libro. pic.twitter.com/FQbuuSHg2q — Movimiento al Desarrollo (@Movaldesarrollo) March 12, 2025

Un proyecto propio, sin alianzas

De lo que no hay dudas es que en su menú de opciones, Larreta no incluye una doble candidatura: "Horacio está apostando por un proyecto de poder propio, auténtico. Vuelve para hacer el camino de abajo hacia arriba, ahí no hay espacios para especulaciones, avivadas o candidaturas testimoniales", dicen a su lado. Bajo esa definición, va a postular referentes y dirigentes alineado con él en todas las categorías electorales: legisladores porteños, diputados y senadores nacionales.