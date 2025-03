El pacto entre Horacio Rodríguez Larreta y el kirchnerismo para rechazar el pliego de Manuel García-Mansilla

Como explicó Letra P, el viernes Tagliaferri desconoció la firma de José Mayans (UP) porque no estuvo presente durante la audiencia de García-Mansilla, el 28 de agosto. En el peronismo consideran que el reglamento habilita al formoseño a firmar igual y que el planteo de la senadora fue una excusa para que Lousteau ganara tiempo y pudiera negociar aliados en el bloque radical, que hasta este martes no aparecían.