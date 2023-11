Hay ballotage: Pullaro revisó su apoyo a Milei y evitó confirmar a quién votará

Maximiliano Pullaro, gobernador electo de Santa Fe, evitó confirmar cuál será su postura en el ballotage.

El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, evitó pronunciarse sobre a quién votará en el ballotage o si lo hará en blanco. Aunque durante la campaña provincial, en la que terminó imponiéndose con un margen histórico, había manifestado que en cas de una hipotética segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa se inclinaría por el libertario, ahora desestimó aquella afirmación.

“Creo que a la gente no le importa a quién voy a votar. De hecho, pedimos que voten a Juntos por el Cambio y salió tercero. No me voy a manifestar en ese sentido porque tengo una responsabilidad institucional, que es gobernar y gobernar bien Santa Fe”, planteó en una conferencia de prensa este miércoles a poco de regresar de su gira por Estados Unidos.

Consultado acerca del apoyo que había manifestado hacia Milei en caso de que llegara a un ballotage con Massa, Pullaro relativizó aquella respuesta ofrecida el 30 de agosto pasado durante una entrevista a Canal 3 de Rosario. “Fueron siete preguntas que se fueron desencadenando y fue en un contexto electoral”, intentó aclarar.

Sobre la postura de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quienes rápidamente se aliaron a Milei, Pullaro dijo que “son decisiones personales que toman los dirigentes” y aceptó que “hay una tensión importante en Juntos por el Cambio”.

El gobernador electo ni siquiera confirmó que, tal como lo manifestó orgánicamente su partido, no apoyará a ninguno de los dos candidatos. “Siento que no es importante que yo me manifieste en eso”, insistió.

También evitó criticar a Milei por fustigar repetidamente a Raúl Alfonsín, emblema de la Unión Cívica Radical. a pesar de que días atrás le había pedido respeto en su cuenta de X ante los agravios al partido y a su amigo Leandro Santoro. “Desde los dieciséis años milito porque me sentí motivado por las ideas de Alfonsín. Sentí que Alfonsín me conquistaba a tal punto que el principal objetivo en mi vida era defender esas ideas. Pero en este momento tengo una responsabilidad institucional. Entonces lo personal tengo que dejarlo de lado. Respeto la posición de cada uno de los dirigentes. Quienes entienden que hay que acompañar una u otra alternativa. Ahora mi responsabilidad es defender a Santa Fe. No soy un individuo. Represento a un partido político y por cuatro años voy a representar a los santafesinos”, manifestó al ser consultado por los dichos ofensivos de Milei contra el ex presidente. Por último, analizó que “la sociedad argentina eligió a Juntos por el Cambio, donde la Unión Cívica Radical es parte de este frente político, para ser opositora en el orden nacional”, y aseguró que ése es el rol que deberá cumplir en los próximos años. Además, aceptó que la coalición nacional que integra su partido se debe una “profunda autocrítica”. “Tenemos que ver qué no hicimos bien o hicimos pésimo para haber bajado veinte puntos en dos años”, admitió.

