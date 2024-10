Gustavo Sáenz eliminará las PASO y Salta se prepara para abrir el año electoral

saenz.jpg Gustavo Sáenz ya suspendió las PASO en Salta en 2021 y en 2023.

El año pasado, los argumentos se centraron en lo económico, aunque la iniciativa en general también tuvo su costado político que, sobre finales de 2022, se adelantó a un debate que empezó a cruzar la discusión en un contexto general de descreimiento con la clase dirigente.

El dato se fue comprobando en la baja participación electoral que se fue registrando en las instancias electorales que se sucedieron a lo largo de todo el país.

Las elecciones en Salta

A diferencia de lo que pasa a nivel nacional, el acuerdo general para que las PASO se eliminen definitivamente del calendario electoral de la provincia también modifica los planes respecto de los plazos para la convocatoria a la contienda del año próximo.

En Salta, según el proyecto que acelera en la Legislatura, el gobernador deberá convocar con una antelación de seis meses previos y el equipo de Sáenz ya tiene fecha: el domingo 4 de mayo. Sólo esperan que el proyecto enviado a la Legislatura se apruebe en el Senado y pase sin problemas por la Cámara de Diputados.

Pese a que hay proyectos que buscan que el sistema salteño se acople a la iniciativa nacional que establece el uso de la boleta única de papel, el proyecto que deroga las PASO también reafirma que se seguirá votando con la boleta electrónica, otro de los aspectos en los que Salta aparece como una pionera.

En esa elección, que de no mediar sorpresas abrirá el calendario electoral 2025, renovará la mitad de su Cámara de Diputados y la mitad del Senado. En total, serán 30 bancas en la cámara baja y 12 en la alta.

En la contienda nacional, la provincia renovará las tres bancas del Senado y otras tres en la Cámara de Diputados.

El futuro de las PASO

Si bien la Casa Rosada no tiene los votos para avanzar con la eliminación de las primarias a nivel nacional para el año próximo, en el Gobierno admiten que al menos harán el intento.

Como viene detallando Letra P, el año que viene 13 distritos renovarán sus legislturas. En la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Chaco y Catamarca, habrá PASO. En Jujuy, San Luis, Misiones, Formosa, La Rioja, Corrientes y Santiago del Estero no existe tal instancia.

Con diferentes formas y respondiendo a distintas estrategias, Chaco, San Luis y la propia Salta lograron esquivar las primarias en 2023. Alberto Rodríguez Saá las cambió por la Ley de Lemas en territorio puntano, algo que quiere modificar Claudio Poggi, aunque el regreso de las primarias no es lo que más le preocupa.

Además de Sánez, el entonces gobernador Jorge Capitanich fue otro que las suspendió en Chaco.

Más allá de lo que suceda a nivel provincial, el peronismo no está dispuesto a enroscarse en un debate que, como el de la boleta única, considera intrascendente para las necesidades inmediatas del país. A la inversa, que la discusión no logre calar en el Congreso no quiere decir que no lo haga en las provincias, donde el argumento del ahorro empieza a imponerse por la fuerza.

El de Salta puede ser sólo un primer paso.