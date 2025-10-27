SALTA

Gustavo Sáenz, durísimo con CFK: "Su ciclo político se terminó"

El gobernador salteño criticó a la expresidenta por haber intervenido el PJ provincial y reivindicó la importancia de no depender "de Milei ni de Cristina".

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aseguró que el ciclo político de Cristina Fernández de Kirchner llegó a su fin y defendió la construcción de Primero los Salteños, su espacio político provincial. En una entrevista reciente, el mandatario señaló que su frente logró superar la polarización nacional y cuestionó tanto al kirchnerismo como al oficialismo de La Libertad Avanza.

Durante sus declaraciones, Sáenz destacó que su coalición reúne a dirigentes del radicalismo, el peronismo, el PRO y sectores libertarios, quienes no se sienten representados por “el club cerrado de tres personas” que lidera el espacio oficialista. “En Salta construimos una alternativa distinta, provincial, que pone por delante los intereses de los salteños”, afirmó.

El mandatario celebró haber logrado en su provincia lo que, según su visión, fue imposible en el resto del país: romper con la lógica de la grieta. “Logramos algo que en el resto del país fue imposible”, insistió. Además, se mostró conforme con el recorrido político realizado hasta el momento y evitó definiciones concretas sobre futuras candidaturas: “Falta mucho para las elecciones”.

Las críticas a Cristina Fernández de Kirchner

Al referirse al escenario nacional, Sáenz se dirigió directamente contra la expresidenta. “La gente todavía apuesta a este Gobierno, aunque no esté superando las expectativas, porque tiene miedo de volver a ‘la señora’. Pero ella tiene que darse cuenta de que su ciclo político terminó. Que siga bailando en el balcón, pero ya se acabó el baile con la política”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/1982900460684984519&partner=&hide_thread=false

Finalmente, Sáenz interpretó el resultado de las urnas como un mensaje claro de la ciudadanía. “Si la gente no encuentra una alternativa distinta, no va a volver a eso”, advirtió. “En Salta mostramos que se puede construir algo propio, sin depender ni de Milei ni de Cristina”.

Con su mirada puesta en la consolidación de una fuerza política autónoma, el gobernador busca posicionarse como uno de los referentes provinciales que desafía el binarismo que domina la política nacional.

