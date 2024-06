Gustavo Hein sale de la cueva y Rogelio Frigerio suma un vocero para la batalla mediática

“Me interesa que las cosas funcionen y que no primen las mayorías absolutas”, marcó en diálogo con Radio Costa Paraná. Aunque la Constitución Provincial, vía lo que se conoce como clausula de gobernabilidad, otorga mayoría en Diputados al Ejecutivo electo, Hein trabajó en el sentido de que algunos proyectos significativos para Frigerio tengan mayorías que superen al número de bancas de Juntos por Entre Ríos ( JxER ).

“Si es una buena idea, tratémosla y generemos el ámbito de dialogo con respeto para que las cosas se puedan conducir”, sintetizó Hein sobre la mecánica de dialogo y trabajo. “Son seis meses de gestión muy intensos pero estamos convencidos que el único camino para que las cosas funcionen es el dialogo y no imponer en base a la autoridad o a la mayoría absoluta”, abundó.

aluani-frigerio-heinjpeg (1).webp Gustavo Hein, junto a Rogelio Frigerio y a la vicegobernadora Alicia Aluani.

Modernización administrativa de Cámara Diputados de Entre Ríos

Cuando asumió la presidencia paró la pelota e inició un “proceso de revisión” administrativo. Ahora, propone la “regularización en la carrera administrativa”. Fue en este contexto que Hein encabezó una reunión en el recinto mismo de Diputados con los empleados y empleadas de la cámara para avisar lo que venía.

Allí comunicó la eliminación de desigualdades en adicionales, renovación de contratos de obra y la regularización paulatina de los trabajadores y trabajadoras con mayor antigüedad en esa condición. Nada extravagante, en verdad. Pero sí fue presentado como una demostración de una etapa de normalidad, de un gobierno que viene a plantear cosas nuevas, pero sin romper lo existente.

De intendente, pasando por armador, a presidir Diputados

Hein comenzó su carrera política en 2015 como intendente de Basavilbaso, desde el PRO y en la entonces alianza Cambiemos. En 2019 dejó la Intendencia y se candidateó a vicegobernador acompañando a Atilio Benedetti. El dúo quedó en segundo lugar, pero ese mismo año fue electo diputado.

“Como diputado no me sentí demasiado cómodo”, recuerda de ese momento. “Sí como intendente, para transformar la realidad”, diferencia. Ahora, como diputado provincial y presidente del cuerpo, subraya ser “parte de un gobierno donde interactuamos de manera asidua con el Ejecutivo. Me siento cómodo con la función del hacer y transformar”.

En la campaña fue armador territorial de Frigerio. Hoy, su circulo de cercanía cuenta que usa esa experiencia de rosca, aunque prefieran decir "de diálogo", para hacer confluir voluntades, al menos en esta primera etapa de gobierno.