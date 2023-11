Aun así, el escenario legislativo 2024 presenta nuevos desafíos para Frigerio, que deberá lidiar no solo con nuevos inquilinos legislativos (los libertarios), y con la incógnita de cómo será su alineamiento, sino también con un Poder Ejecutivo nacional al que deberá ser, por definición, oposición.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgustavohein_%2Fstatus%2F1722964528013418859&partner=&hide_thread=false Nos reunimos con @AngelGiano, presidente de @diputadoser, para dar comienzo a una nueva etapa en la casa de todos los entrerrianos. [+] pic.twitter.com/gS088BR9D8 — Gustavo Hein (@gustavohein_) November 10, 2023

De los 18 de Juntos, ocho pertenecen a las filas del partido centenario. Entre ellos hay diputados nacionales actuales, ex diputados provinciales y también intendentes que pasarán a ser legisladores. Con toda esa expertise, los radicales pretenden imponerse en la presidencia del bloque. A este pliego de condiciones, algunos consultados por este medio también apuntan que hasta ahora la UCR quedó bastante relegada en la conformación del gabinete de Frigerio. El único radical confirmado al frente del Ministerio de Obras Públicas es Darío Schneider, todavía intendente de Crespo que en las PASO los enfrentó por estar enrolado en el sector de Pedro Galimberti. “A nosotros, los que estuvimos siempre con él (por Frigerio), todavía nada. Al menos la presidencia del bloque”, piden.

En ese contexto, los nombres que emergen como candidatos para el puesto son los de Gabriela Lena de Chajarí, escribana y diputada nacional con experiencia legislativa; Marcelo López, abogado de Concordia, territorio que le dio el triunfo a Juntos, y también ex diputado provincial; Lénico Aranda, ex intendente de Diamante; y Bruno Sarubi, ahora intendente de La Paz. Fabián Rogel, un ex legislador que vuelve, también es un nombre posible, aunque descartado por algunos correligionarios.

Los diputados y diputadas de Juntos tuvieron su primer encuentro esta semana, en una reunión virtual, pero no definieron autoridades ni hablaron del tema. Solo fue, según pudo reconstruir Letra P, un acercamiento a la estructura de la Cámara y una puesta en común de la reunión de transición que Hein tuvo con el presidente saliente Ángel Giano. Las definiciones serán la semana que viene, en un encuentro presencial en Paraná.

diputados entre rios.jpeg La nueva Cámara de Diputados de Entre Ríos estaría presidida por un hombre del PRO.

Tanto en el nuevo oficialismo como en la nueva oposición peronista hay coincidencias en esperar que pase el ballotage para tomar decisiones con el resultado puesto. Con Sergio Massa o Javier Milei en el poder, en ambos casos podrían darse corrimientos de las listas de los elegidos, que habilitarían el ingreso de nuevos nombres que podrían escalar en la carrera por las presidencias de bloques.

En el caso de Más para Entre Ríos, hay una certeza. Si ganase Massa, el futuro presidente podría incidir en la decisión de autoridades de bloque junto al gobernador saliente Gustavo Bordet y hasta al intendente saliente de Paraná y ex candidato a gobernador Adán Bahl.

Desde adentro del bloque reconocen que el nuevo peronismo deberá virar en sus formas para “abrigar las distancias”. Con este escenario, entienden que quien presida el espacio deberá tener ese perfil dialoguista. Para esa tarea, aparecen los nombres de la vicegobernadora Laura Stratta, de Victoria; y también el del todavía secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, aunque él es también una figura que se presume continuaría en el gabinete del actual ministro de Economía.

“Todo depende de cómo salga Massa acá. Cuánto se le dé a su victoria. Está claro que en el peronismo tenés que hacer buena elección en los territorios para tener un lugar”, señaló a Letra P una fuente interna de la Cámara. En ese sentido, el nombre del intendente de Concordia y diputado electo Enrique Cresto desciende casilleros: perdió en el 2021 y en este año perdió, después de cuarenta años, la intendencia de su ciudad a manos de Francisco Azcué.

“En otro momento el peronismo fue más duro, ahora su dirigencia está buscando tender puentes y evitar que después del ballotage se desate una caza de brujas”, ilustró el panorama un diputado que cumple mandato el 10 de diciembre.