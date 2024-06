Guillermo Michel: "El peronismo tiene que dar vuelta la página y volver a representar a las mayorías"

-Hablar de eso hoy, aunque parezca un lugar común, es irresponsable. Hoy no puedo aspirar a nada. Solo pretendo trabajar y plantear problemas desde mi óptica. No me creo el dueño de la verdad, solo doy mi opinión sin pensar en aspiraciones futuras.

-Bueno, pero eso ya no es términos personales. Tenemos que pensar cómo representamos a la sociedad. Desde Entre Ríos hay que hacerse un planteo porque, si bien se perdió, se perdió por menos de 15 mil votos, fue una elección muy pareja y se retuvo ciudades muy importantes como Paraná, Concepción del Uruguay y Villaguay, con mucha representación territorial. Se tiene que dar preponderancia a la cuestión territorial. Estos días estuve reunido con intendentes, veo gente joven con ganas de trabajar y ellos son los que están entendiendo lo que pasa en las ciudades.

-Algunos referentes locales reclaman que hay una dirigencia de reunionismo que deja afuera a las nuevas representaciones, y cuestionan el armado a dedo. ¿Qué tiene para decir de eso?

-El viernes estuve reunido en Aldea San Antonio y tuve reuniones con un sin número de intendentes. Cuando me llaman a reuniones, voy. Acá nadie es dueño de la verdad y cada uno puede expresarse como le parezca. No entiendo cuál es el punto de la crítica.

-¿En calidad de qué lo convocan a estas reuniones?

-Los conozco a todos por haber ocupado cargos a nivel nacional, y con todos tuve contacto durante 2022 y 2023. Hago política desde el 2009. Nos juntamos a charlar como se junta cualquier dirigente, a analizar la situación económica de los municipios, de la provincia, de cómo está la recaudación. Charlamos de la ficción que fue queriendo armar este gobernador de que no hay plata, pero que vieron que la recaudación aumentó por la coparticipación en mayo. Yo aporto desde mi posición, ahora más técnica que política. Son reuniones que hacemos como hace cualquier dirigente. Nadie puede vetar reuniones, ¿o sí?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MichelGuilleOK/status/1800972801689452927&partner=&hide_thread=false Lo que supuestamente “consiguió” nuestra Provincia hoy es algo que ya tenemos los entrerrianos como derecho adquirido por ley.



En efecto, la Ley 24.954 de “Aprovechamiento hidroeléctrico de Salto Grande” del año 1998 dispone en el punto 4º del ACTA ACUERDO ENTRE LA NACION Y LAS… pic.twitter.com/YAjdK601WD — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) June 12, 2024

Enrique Cresto, Edgardo Kueider, y el peronismo de Entre Ríos

-Enrique Cresto se mostró cercano al oficialismo, puntualmente al intendente Francisco Azcué y al gobernador Rogelio Frigerio. ¿Qué diálogo hay en esta etapa con el exintendente de Concordia?

-Con Enrique hablo cada 15 días, tuve una reunión hace una semana. Creo que no hay margen para eso, no veo un escenario de acercamiento, y creo que no hay margen para el peronismo de acercarse al gobierno provincial. Fundamentalmente con las políticas que plantea, que son superficiales, abstractas, que están vinculadas a generar relato en redes, pero cero políticas.

-¿En qué lugar queda el senador Edgardo Kueider en esto?

-No me sumo a los planteos de expulsiones del peronismo, no tengo el peronómetro y lejos de tenerlo. Creo que la decisión de él fue estrictamente personal, que no tiene nada que ver con la política. Porque uno cuando es senador de la Nación, representando un espacio tan importante, habiendo sido cabeza de lista, sus posiciones políticas hay que defenderlas y explicarlas a la sociedad. Entonces, un senador que vota de manera contraria al espacio político por el que accedió a su banca y ni siquiera hace uso de la palabra en el recito para explicar su voto, darle un contenido político a eso no tiene sentido. Claramente fue una posición personal.

-¿Hay lugar para decisiones personales en un espacio político como el Senado?

-No, pero esa fue su decisión. Los dirigentes que salieron a apoyar la decisión que él tomó fueron el gobernador y parte de su gabinete, con lo que queda más que claro que fue algo personal.

-Cresto y Azcué también lo defendieron. Por eso planteaba ese acercamiento….

-Que se hagan responsable ellos de lo que hacen, no soy quien para juzgarlos. Cresto fue un miembro muy importante del gabinete de Alberto Fernández, fue candidato del peronismo, tuvo un acercamiento a La Cámpora antes, con lo cual no lo veo en el espacio de Juntos por Entre Ríos.

-¿Cuál es su relación con el diputado Gustavo Bordet?

-Tengo una muy buena relación, pero como con la mayoría de los cuadros políticos de la provincia. Hablo con todos, con José Eduardo Lauritto, con Rosario Romero, con Adrián Fuertes.

-¿Hay algún nombre del que el peronismo no pueda prescindir para el año que viene?

-Eso no lo puedo decir yo. Eso lo va a decir la gente y la militancia.

image.png Michel con Juan José Bahillo; Adán Bahl; Sergio Massa y Gustavo Bordet, durante un acto de gestión en 2023, cuando estaba al frente de la Aduana.

El peronismo 2025 y el lugar de Sergio Massa

-¿Cuáles deberían ser las premisas básicas del peronismo para pensarse en 2025?

-Hay que hacer un análisis sobre lo que tenemos que representar. El peronismo tiene que ser un espacio que represente a las mayorías, y dejar de lado cuestiones que no son de injerencia directa de la provincia. Me refiero, por ejemplo, a luchas que ya se consiguieron, conquistas logradas. Esa agenda ya no representa a las mayorías, hay que dar vuelta la página. Hoy las prioridades tienen que estar en los trabajadores, la producción, el trabajo y volver a ser eso. No seguir con cuestiones con las que estoy de acuerdo pero que no son lo que hacen a la agenda

-¿Fue un error haberse ocupado de eso?

-No. Lo que digo es que hay que volver a tener como eje principal los temas que le interesan a la mayoría de la ciudadanía. Darle valor agregado a la producción, por ejemplo. Hoy embarcó un cargamento de madera que salió de Ibicuy a la India, una exportación de más de un millón de dólares, de pino. Cuando escucho el planteo de Rogelio Frigerio, veo que solo se refiere a la anterior gestión para criticarla cuando en realidad podría poner de relieve que ese barco pudo salir de la provincia porque en 2018 Gustavo Bordet se ocupó de habilitar ese puerto. Tenemos que mantener lo que se hizo bien y corregir lo que se hizo mal, pero recuperar una agenda fuerte basada en empleo, producción, industria, recuperar el vínculo con los sectores industriales. El 50% de la faena de pollo del país sale de Entre Ríos, tenemos que volver a darle una propuesta a estos sectores.

-¿Qué lugar tiene o puede tener Sergio Massa en la provincia? ¿Todavía no mostró su juego, pero como se conjuga el peronismo de la provincia con un Massa que podría jugar por fuera de ese espacio?

-Repito. Hablar hoy de armado es faltar el respeto. Tenemos que pensar en cómo podemos mantener los puestos de trabajo en Entre Ríos, cómo recuperamos la obra pública. Si el gobierno provincial está permanentemente avalando al gobierno nacional, está avalando el recorte en la obra pública y las rutas como están hoy en la provincia.

La gestión de Rogelio Frigerio

-¿Qué valoración tiene de los primeros seis meses de gestión de Frigerio?

-Una gestión que no arrancó. Sí veo una gestión importante en materia de seguridad, lo palpo cuando viajo de Buenos Aires a Gualeguaychú, lo veo en mi ciudad cuando salgo a caminar, mayor presencia policial. El resto no arrancó. Si es tan alarmante la situación económica como nos plantean, por qué no sale a hablar el ministro de Economía explicando los números y la situación. Si miras el informe que hace la Dirección nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía, en la provincia cayó la recaudación un 24% en el primer trimestre de este año, es la segunda peor provincia del país. Eso es por falta de gestión. Tuvieron que dar marcha atrás con su propia reforma fiscal y tuvieron que votar la propuesta del peronismo, que presentó el diputado Juan José Bahillo. Por eso digo que la gestión no arrancó, y lo que arrancó lo tuvieron que corregir porque tenía errores técnicos muy importantes.

-¿No hay otro aspecto en donde haya un acierto de gestión?

-En el tema comunicacional, en la construcción de un relato, son muy efectivos.