El debate por la ley ómnibus se coló en la política entrerriana y despierta al peronismo  

El que trajo a la provincia el cruce entre el gobierno nacional y los gobernadores por el Impuesto PAIS fue Guillermo Michel, dirigente peronista, ex director nacional de Aduanas y colaborador cercano a Sergio Massa. Michel se metió en la discusión que abrió Bordet sobre el “disciplinamiento fiscal” y hasta le hizo el cálculo a Frigerio de cuánto dinero embolsaría la provincia si los legisladores lograran que se coparticipara ese impuesto.

Según los datos que informó, Entre Ríos podría recibir algo así como $114.210 millones durante 2024. “Considerando la devaluación y la suba de alícuotas del impuesto, la recaudación esperada para el año 2024 por ese tributo es de $8,1 billones. Si el 30% de lo recaudado se coparticipa con las provincias, sin afectar lo que actualmente se destina a Anses, Entre Ríos podría recibir $114.210 millones durante el 2024, monto que le daría un “alivio fiscal” a las finanzas provinciales”, sostuvo.

El cálculo remató con un mensaje para el gobernador Frigerio: “Si los diputados nacionales que responden a su conducción van a aportar los votos para aprobar la ley, sería bueno que en este contexto de 'emergencia económica' defiendan los intereses de la provincia y pidan coparticipar parte del impuesto PAÍS”.

El timing del peronismo no es solo por la Ley Ómnibus. El 10 de marzo habrá elecciones partidarias y Bordet se correrá de la conducción provincial del PJ después de más de ocho años. La discusión por los nuevos liderazgos está todavía tibia, pero el debate nacional se trasladó a la disputa interna que no tiene aún fichas fijas.

El ex gobernador ya adelantó, como contó Letra P, que no disputará la conducción. En esa ventana de oportunidad, levantó la voz el senador nacional Edgardo Kueider, único peronista en la Cámara alta y quien comenzó el año mostrándose cercano a la vicepresidenta Victoria Villaruel. Su comportamiento respecto de la Ley Ómnibus todavía no se conoce, pero dio pistas de por dónde quiere caminar. “Me opongo al DNU y habrá que ver qué es lo que llega de la ley ómnibus. Lo tiene que tratar Diputados. Lo que sí puedo decir es que hay muchos asuntos que no vamos a acompañar”, declaró.

En esa línea, Kueider se metió en la interna peronista. “El peronismo necesita modernizarse. Usar la palabra renovación es hasta trillado. Renovarse no significa tirar algo por la ventana, necesita a todos. Hoy está totalmente afuera del radar de muchos jóvenes, que votaron a Javier Milei. En la anterior no estaban votando al peronismo. No está haciendo un buen trabajo con jóvenes desde hace décadas y hoy pagamos las consecuencias, sumado a que a veces te juega en contra la economía y, cuando te juega mal la economía, te lleva puesto”, apuntó.