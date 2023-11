Entre Ríos: cómo es el esquema de campaña que Massa les pidió a Bordet, Bahl y Michel

En su discurso, el gobernador aprovechó para pegarle a Milei por su acuerdo con el ex presidente Mauricio Macri. “Es muy raro que a pocas horas de los comicios se hayan hecho y dicho agravios que no se habían visto en 40 años de democracia, para luego solucionar todo con un acuerdo electoral y un reparto de cargos. Me parece que eso no es lo que la Argentina necesita ni lo que la Argentina quiere", sostuvo.