Guillermo Francos les bajó el pulgar a los gobernadores y pidió el voto para blindar a Javier Milei

No es la primera vez que los mandatarios provinciales piden la remisión automática de impuestos que la Nación retiene . Sin embargo, el funcionario libertario indicó que no hay ninguna posibilidad de que Milei o el ministro de Economía, Luis Toto Caputo , “cedan un ápice del superávit fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional ”.

No solo desafió a los 24 gobernadores sino que también arremetió contra legisladores nacionales que votaron a favor de la reforma previsional.

La Libertad Avanza, oficialmente de campaña

En un entorno propicio -frente a dirigencia política, empresaria y economistas de la FM, fundada por "su amigo" Domingo Cavallo- Francos inició la exposición que se basó en una retahíla de políticas económicas puestas en marcha en el gobierno de Milei.

La baja de la inflación y de los precios mayoristas, el equilibrio fiscal con superávit fiscal y financiero; el crecimiento de la actividad económica, el crecimiento del salario y baja en la pobreza, la reducción de restricciones en las importaciones, la apertura de mercados, la eliminación del cepo y de algunas retenciones y el crecimiento en materia crediticia, fueron algunos de más de una decena de logros libertarios mencionados.

bornoroni spert fundación mediterránea.jpg Gabriel Bornoroni escoltó a Guillermo Francos y a José Luis Spert en la Fundación Mediterránea de Córdoba

Con el "modo campaña" activado, el funcionario nacional se mostró convencido que en octubre LLA arrasará en las urnas y señaló que, sin temor al costo político y con mayoría en el Congreso podrán avanzar en algunas de las reformas propuestas.

Francos apuntó contra los comentarios que cuestionan la “institucionalidad” del gobierno nacional. En ese contexto ejemplificó que se rechazaron los dos pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema. El respeto de la división de poderes se anudó con la situación judicial de CFK: “está presa por delitos cometidos en su gestión, poco tenemos que ver con lo que se ha decidido”.

“Estamos viviendo un momento especial, un cambio de estructura y de concepción del Estado que puede poner fin a 100 años de decadencia que intentaremos dar vuelta”, manifestó.

Javier Milei y la búsqueda de la reelección

El jefe de Gabinete afirmó algo que, meses atrás, el propio Milei había deslizado: la reelección presidencial. El funcionario dijo ser consciente de que tenemos un presidente "poco convencional". Y agregó: “es lo que quisieron los argentinos en un momento de crisis muy grande de la política, eligieron un outsider”.

Despegándose de las formas, pero avalando los fines, se refirió al líder de las fuerzas del cielo como un presidente que cuestiona “en tono subido” cuando le parece que las cosas están mal. “A veces lo hace muy efusivamente, pero es un Presidente que va siempre con la verdad”, equilibró las cargas

Indicó que, con la relación de años que tiene con Milei, sólo le importa su convicción de cómo debe manejarse el país: hacer crecer la economía y que los argentinos vivan mejor.

“Sí, quiere tener dos periodos para poder alcanzar ese objetivo”, confirmando una declaración en una entrevista de Milei donde había señalado que no permanecería en la política una vez cumplido su eventual segundo mandato, en 2031. “¿Terminó el 2031? No me ven más el pelo, yo desaparezco. Me voy al medio del campo solo con mi perro”, indicó en esa oportunidad.

Del encuentro celebrado en el Hotel Orfeo Suites, participaron Domingo Sesín, del Tribunal Superior de Justicia; el viceintendente de Córdoba, Javier Pretto; el exsecretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta; y la excanciller Diana Mondino, entre otras figuras del Círculo Rojo local.

Por la Provincia, participó el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso. Laura Rodríguez Machado fue la representante del PRO bullrichista y Soledad Carrizo, de la UCR. Estuvieron también la senadora Carmen Álvarez Rivero y el exdiputado Mario Negri.