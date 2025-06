CFK presa, una bomba atómica para el cierre de campaña en Rosario

¿Dónde está el problema? Monteverde, para adoptar esa narrativa, "se tiene que nacionalizar y radicalizar ideológicamente y el riesgo es alejarse del territorio, que es donde hoy está anclada su campaña, en las deficiencias de gestión. Entonces, se arriesga a entrar en el encuadre que le está proponiendo La Libertad Avanza, eso de 'kirchnerismo o libertad'”, completó.

Un peronismo movilizado, rasgo a favor para Monteverde

Con todo, así como por un lado Monteverde puede perder, hay una franja en la que puede fidelizar y ganar. El candidato del PJ puede valerse de esta coyuntura de peronismo movilizado que recuperó poder y peso en la calle. Ahí, en las reuniones barriales, en el vínculo con la militancia y la dirigencia, el jefe de Ciudad Futura dispone de un valor sobre el cual apoyarse. Aún con la decisión de no cargarse tan al hombro la situación de CFK.

“El peronismo en esta clave de unidad y de solidaridad está más flexible en términos de no exigir tantos gestos. Como decir, 'bueno, está claro dónde están los enemigos, por lo tanto, no perjudiquemos al que más tiene chances de los nuestros´”, agrega Ostolaza.

Aleart ya marcó su contorno cuando habló de “kirchnerismo o libertad”. En esa franja, lo fuerza todo lo que puede a Monteverde para emparentarlo con Cristina. Lo hacía antes de la detención de la expresidenta y lo volvió a hacer con mucha más fuerza esta semana.

Caren Tepp (Monteverde), Agustín Rossi, Germán Martínez y Eduardo Toniolli todos juntitos defendiendo a una delincuente condenada.

Estos son los que quieren cambiar Rosario?



Está más claro que nunca, es kirchnerismo o LIBERTAD. https://t.co/lzQydQdE8T — Juan Pedro Aleart (@JAleart) June 18, 2025

Le conviene al periodista libertario que la discusión se nacionalice. Es más, no le desagrada que la centralidad de Cristina se sostenga hasta el cierre de la campaña. Las calles de Rosario están repletas de carteles con la estampa “Alear es Javier Milei”. Cero municipalización.

Cancha difícil para Unidos para Cambiar Santa Fe

A Labayru todo le resulta cuesta arriba. Si bien remontó y se acercó al dúo de varones en los sondeos, necesita, por defender al oficialismo y las gestiones municipal y provincial, que la campaña no escale y vuelva al terreno local. A Unidos para Cambiar Santa Fe no le sirve ser la segunda marca de LLA, no tiene nada para ganar ahí. Monteverde no debería perderlo de vista, porque no puede permitirse que la candidata de Pablo Javkin y Maximiliano Pullaro se desinfle. “Monteverde necesita que Unidos haga la mejor elección posible para que divida votos con LLA y así tener mayores posibilidades”, consideró Ostolaza.

Para Stummvoll, en cambio, LLA y Unidos comparten una lectura negativa del impacto en Rosario de las gestiones de Alberto Fernández y Omar Perotti. “Si bien en términos de gestión hay un trabajo alineado entre los tres niveles de gobierno, la lectura narrativa es distinta. Por un lado, para Aleart la solución es nacional y para Labayru es provincial-municipal. A partir de ahí, Unidos va a tratar de evitar la nacionalización de la discusión y Aleart va a tratar de nacionalizar”, destacó el consultor.

Así las cosas, a una semana de la elección, la detención de Cristina significó un cimbronazo en la campaña. No queda claro si terminará siendo un componente central a la hora de la definición del voto rosarino, pero al menos en la recta final se coló con muchísima fuerza y centralidad.