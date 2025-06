Nueve intendentes del PRO no aceptan entregarse a LLA y ya exploran la avenida del medio en Buenos Aires

El encuentro del presidente del PRO de Buenos Aires, Cristian Ritondo, con sus intendentes no resultó como el diputado esperaba: más de la mitad de los jefes comunales están plantados en no acordar con La Libertad Avanza y algunos ya exploran un camino alternativo, con la UCR, el peronismo no K y partidos vecinalistas para las elecciones bonaerenses. Sólo cuatro municipios dieron el OK para pintarse de violeta.