Entre Ríos: quién es el intendente que se quedó sin trabajo en la ruta del Mercosur por la motosierra de Milei

Javier Goldín todavía no recibió su carta documento, pero sabe que se quedó sin trabajo. Es una más de las 500 personas desempleadas de Entre Ríos que dejó la motosierra de Javier Milei en la autovía del Mercosur , tras decretar el fin de la concesión de Caminos del Río Uruguay (CRUSA) . Además, gobierna la ciudad en la que trabajaban sus compañeros.

Con Rogelio Frigerio sí, con Javier Milei no

Fue en 2018 cuando se decidió a ser candidato, a pedido de un grupo de compañeros que estaba decidido a formar un partido vecinal. Así fundó Progresa Estancia Grande, que terminó imponiéndose en las generales de junio de 2019. Goldín recuerda esa contienda como épica porque en las PASO sacó menos votos que el oficialismo de aquel momento, pero en las generales revirtió la tendencia y se quedó con la intendencia. Ahora, en su segundo período, acompaña la gestión de Rogelio Frigerio en el gobierno provincial, aunque se declara siempre y ante todo vecinalista.

Desde chico supo que quería ser intendente. La campaña la hizo sin abandonar su puesto en el peaje. En la primera gestión acompañó al oficialismo que encarnaba Gustavo Bordet y ahora, en su segundo mandato, se enroló en las filas de Juntos por Entre Ríos. Es uno más de los que sumó Frigerio en el último tiempo. Goldín justificó su pase argumentando que había encontrado en la Casa Gris la escucha que el último tiempo del gobierno peronista no le había dado.

goldin y veronica berisso 2.jpg Goldín junto a la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso.

Con Milei las cosas son bien diferentes. Su alineamiento con Frigerio no lo posiciona en la misma senda que la del gobernador respecto del gobierno nacional. “Yo no coincido en nada con Milei”, le dijo a este medio. Goldín es muy crítico de la decisión de la Casa Rosada y recuerda una promesa de campaña que les llegó a los trabajadores de CRUSA en 2023. “Sergio Massa nos prometió en su momento que, si él ganaba y Caminos no cumplía, se terminaba la concesión, pero Corredores Viales absorbía a todos los empleados y todos podríamos haber tenido trabajo hoy. Lo de Milei es totalmente desacertado”, contó a este medio.

La motosierra de Javier Milei en la rutas del Mercosur

“Detrás de los empleados hay una familia, esposa, hijos, hay empleados con enfermedades oncológicas, chicos con discapacidad que necesitan una obra social. Es dramática la situación”, describió Goldín, quien asegura que desde su lugar en la intendencia no tiene mucho margen de acción política.

Imagen de WhatsApp 2025-04-16 a las 20.26.25_ad9e312d.jpg Goldín, de camisa blanca, en 2016 junto a sus compañeros de Caminos del Río Uruguay.

Cuando explotó el conflicto, el gobernador visitó la zona y se reunió con el intendente. También se involucró el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, pero las decisiones de la Casa Rosada son impermeables –explican– a las vías diplomáticas que la Casa Gris pueda desplegar. La nacionalización del conflicto no hizo mella en la política de la motosierra y las demandas de los sindicatos para reincorporar al personal a la nueva empresa concesionaria no fueron atendidas.

El conflicto de la autovía del Mercosur

Como contó Antonio Rossi en Letra P, la decisión oficial de no prorrogar el contrato de CRUSA, que alcanza a la autovía del Mercosur y también a los puentes Zárate-Brazo Largo y Rosario-Victoria, dejó a casi 500 trabajadores en la calle y sin cobrar las indemnizaciones correspondientes por el concurso de acreedores que atraviesa la empresa. Ante los despidos, el sindicato de peajistas reaccionó con medidas de fuerza que incluyen el bloqueo parcial de rutas y la liberación transitoria de barreras de peaje.

A esto el gremio de Moyano le sumó una solicitada en La Nación, en la que asegura que “el Gobierno no tiene un plan claro y realizable para la infraestructura vial”; advierte que "se ha entregado la gestión de las rutas a la poco transparente Vialidad Nacional que está en manos de quienes ya han demostrado que no pueden gestionar lo que tienen a cargo”; y considera que se está frente al "peor escenario" porque no se avanza con la privatización de Corredores Viales.

carta de CRUSA a los trabajadores sin datos .jpg La carta documento que CRUSA envió a los 500 trabajadores desempleados que dejó la motosierra de Javier Milei en Entre Ríos.

Mientras tanto, los trabajadores afectados, como Goldín, reciben los telegramas que ponen fin a la relación laboral con la empresa sin mención de la disponibilidad de los fondos de las indemnizaciones.