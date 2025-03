Mauricio Macri y Patricia Bullrich juegan a ver quién paga el costo de la ruptura sin retorno

Sin embargo, el sector de Bullrich no dejó el PRO. Aunque es el vicepresidente, Arabia nunca más volvió a participar de una reunión de cúpula. No forma parte del Consejo Ejecutivo, el órgano que se reúne con frecuencia en la sede de la calle Balcarce, encabezado por Macri. Allí asisten, sus leales, como la vicepresidenta Soledad Martínez y el secretario general Facundo Pérez Carletti, la mano derecha del expresidente Fernando de Andreis , la diputada María Eugenia Vidal y el diputado Cristian Ritondo y los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut).

La ministra todavía sigue afiliada al partido. A pesar de que, en los hechos, está afuera, Macri no la piensa echar. Quiere que Bullrich pague el costo de volver a abandonar un sello partidario para afiliarse a otro. En su entorno dicen que “a la gente no le gustan esas cosas” y buscan evitar que Bullrich se victimice con la expulsión.

En el bullrichismo hacen el mismo razonamiento, pero en sentido contrario. La ministra salió con los tapones de punta contra Macri porque quiere exponer que el expresidente es quien se resiste a cerrar un acuerdo con Milei. Y quiere que pague el costo frente a la sociedad por dividir el voto antiperonista.

Guerra de tuits entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri

La pelea entre Bullrich y los Macri se terminó de dinamitar en las últimas semanas por la fuga de presos de las comisarías porteñas, que volvió a instalar el debate sobre la construcción de cárceles.

La ministra cruzó primero reproches con el ahora extitular de Seguridad de la Ciudad Waldo Wolff. Luego discutió con el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y finalmente terminó trenzada en un debate público con Mauricio Macri. ¿Será una antesala de una pelea electoral por una banca en el Senado? Bullrich no tiene voluntad de ser candidata este año, pero lo hará si Milei se lo pide. Macri tiene pocas alternativas de evitar pelear por una banca si quiere salvar su bastión.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1897421210876854501&partner=&hide_thread=false Macri, Mauricio, el país requiere que ustedes dejen de pensar en sus intereses particulares y usar la Ciudad de botín. Se acabó esa Argentina. Está decidido que el resto del país no va a continuar manteniendo a los delincuentes de CABA. Todas las provincias se hacen cargo de sus… https://t.co/54aYXKwb3u — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 5, 2025

“Macri, Mauricio, el país requiere que ustedes dejen de pensar en sus intereses particulares y usar la Ciudad de botín”, le escribió Bullrich al expresidente en sus redes sociales. Después se sumó Arabia con reproches a la gestión del PRO: “Mauricio, los presos de la Ciudad siguen en el mismo lugar que entre 2015 y 2019, en las mismas dependencias que la Ciudad dispuso, porque en 17 años no se construyó ni una sola cárcel”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DamianArabia/status/1897420861499449848&partner=&hide_thread=false Mauricio: los presos de la Ciudad siguen en el mismo lugar que entre 2015 y 2019, en las mismas dependencias que la Ciudad dispuso, porque en 17 años no se construyó ni una sola cárcel. Soy porteño, pero las fuerzas federales están para cuidar a todos los argentinos. https://t.co/BiJ1QE1eO5 — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) March 5, 2025

Por ahora, el exmandatario no volvió a contestar, aunque para su mesa chica está cada vez más claro que la posibilidad de un acuerdo con Bullrich y LLA ya no existe. La dirigencia macrista espera un “quiebre inminente” de los bloques de Diputados, donde el PRO cuenta 37 bancas, y del Senado, siete.

En el bullrichismo suman a dos alfiles en la cámara alta, Luis Juez y María Cristina Álvarez Rivero, y a cerca de quince en Diputados. En ese grupo están Arabia, Sabrina Ajmechet, Alejandro Bongiovanni, Silvana Giudici, Gerardo Milman y José Núñez, entre otros. También cuenta a los llamados “radicales con peluca”, a quienes Bullrich se jacta de haber arrastrado al oficialismo. Se trata de Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba), Francisco Monti (Catamarca) y Pablo Cervi (Neuquén), que la semana pasada hicieron un acto con la ministra.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mariano_campero/status/1894463980124450870?s=46&t=-81G8OlDtEABjXVugkOZZA&partner=&hide_thread=false 2025 es el año de la transformación; de la consolidación. Por eso, hoy convocamos a los radicales liberales y de otras fuerzas políticas. Los convocamos a acompañar el plan económico de este Gobierno. Para que la Argentina sea otra vez aquel país próspero, con el que todos… pic.twitter.com/XXU5zSeN4H — Mariano Campero (@mariano_campero) February 25, 2025

Cerca de Macri aseguran que el número que vende la ministra no es tal y que son menos los que estarían dispuestos a dejar el partido para pasarse a LLA. Ese camino no tiene retorno. Bullrich ya hizo ese movimiento en la Legislatura bonaerense, en mayo del año pasado, cuando se llevó cinco diputados. Replicó la jugada a fines de enero, en la Ciudad, con tres legisladores.

La unidad se sostiene pero tiene fecha de vencimiento. En el entorno de Bullrich dicen que llegará “cuando el bloque del PRO deje de ser paraoficialista para pasar a ser paraopositor”. En la mesa chica de Macri les dejan la cancha libre. Dicen que, si la ruptura todavía no ocurrió, es porque la Casa Rosada todavía no dio la orden, pero que pasará más temprano que tarde. No piensan forzarlo. Esperan que sea Bullrich quien ensaye las explicaciones frente al electorado.