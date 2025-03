Acuerdo con el FMI: Javier Milei apuesta a un pacto con gobernadores para esquivar otra vez el Congreso

El plan de Milei es simple: si los gobernadores aliados no le juegan una mala pasada -inclusive los que aún integran Unión por la Patria, como Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca)- en el Congreso no habrá número para que el DNU sea eliminado. El resto del peronismo y la oposición díscola no juntaría suficientes bancas en los recintos.