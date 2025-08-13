LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Toto Caputo en campaña: acusó a constructoras de coimear a gobernadores e intendentes

Ante el empresariado del sector, el ministro cuestionó sobornos en las obras públicas. Lanzó una línea de créditos en dólares de la banca pública.

Por Letra P | Periodismo Político
Fuerte advertencia de Toto Caputo a las constructoras

El ministro Toto Caputo sorprendió en la apertura de la Expo Real Estate en el Hotel Hilton con un duro mensaje al sector inmobiliario y un llamado a cortar con las coimas a gobernadores e intendentes. La intervención se dio en paralelo a un supermiércoles marcado por una licitación de deuda por $15 billones y la inflación de julio.

Toto Caputo con uno de sus mariscales: Pablo Quirno
LA BOMBA 2025

Por las tasas altas de Caputo, las pymes pagan 60% para financiarse y se plancha la actividad

Por  Lorena Hak

“Probablemente más de uno de los que está acá tiene que seguir coimeando intendentes o gobernadores para que les aprueben cosas. Y todos sabemos que lo hacen. No hay que hacerlo más, hay que cambiar eso”, lanzó el funcionario ante el empresariado e instó a denunciar a quienes pidan sobornos.

Toto Caputo critica impuestos y regulaciones

Caputo también apuntó contra los “impuestos distorsivos” como Ingresos Brutos y las regulaciones que, según él, se utilizan para exigir pagos ilegales a cambio de habilitaciones.

El titular del Palacio de Hacienda remarcó que, mientras la Nación redujo “más de dos puntos” en la presión impositiva y eliminó 8.000 regulaciones, en provincias y municipios siguen aumentando tasas y trabas.

En este marco, pidió al sector privado cambiar el enfoque de sus inversiones: “La micro está mucho más en los empresarios y emprendedores porque la macro da espacio para que ustedes florezcan”.

Un anuncio financiero en dólares

En este contexto, Caputo anunció que el Banco Nación lanzará una línea de crédito en dólares para desarrollos urbanos y suburbanos, con un plazo de 72 meses, un monto inicial de u$s 500 millones de capital propio, tasas a las que definió como “súper razonables” y la posibilidad de transferir el préstamo al comprador hipotecario.

Contexto electoral y tensión política

En medio de la campaña para las elecciones legislativas, Caputo volvió a agitar el clima político al afirmar que “todo el mundo duda” sobre si “no volverán estos merda a hacer lío”, en alusión a la oposición. También cargó contra el Congreso, al que acusó de impedir la aprobación de leyes favorables para el país.

La rioja obras públicas.jpg
Toto Caputo y la deuda con las constructoras de obras públicas

El ministro sostuvo que, si el oficialismo obtiene un buen resultado electoral, las reformas económicas avanzarán más rápido. De lo contrario, advirtió, se cumplirán igual pero demorarán más.

Las palabras de Caputo se produjeron en una jornada sensible para el mercados, marcada por la licitación de deuda en pesos por casi $15 billones y la difusión del índice de inflación de julio.

Ambos datos son clave para definir el rumbo de las tasas, el dólar y la estabilidad macroeconómica que la administración libertaria busca consolidar.

