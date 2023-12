Llegará allí con una trayectoria de órbitas comunes entre tres administraciones estatales que profundizan muestras de sintonía y conveniencia.

Bio4

Empresario en diversos proyectos vinculados a la producción de energías alternativas, Di Bella ganó reconocimiento como gerente de Bioeléctrica. Luego, como uno de los fundadores de Bio4, firma pionera en la elaboración de etanol.

Entre sus socios de esta empresa destaca otro nombre de reciente incorporación a la actividad gubernamental. El también estelar empresario Manuel Ron, quien llegó a ser tapa de la revista Forbes, se desempeñará como titular de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FC0Rd-EhKi5W%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHMO8bqeGeSTxQC8W7tuWa8cYrjRY1wzYbrjGwkaCvbRn38XHaJA0wZBxG1UHFVUyCcnZA9iu6FpCaB8c92Op9yQMUMWUKpP2uw7mbq2WMDvkZBOqKfPKE1QTDGU08JqnZAX8hjxMqSfZBJZBHKYnyZCoczknWdTwZDZD View this post on Instagram A post shared by German Adrian Di Bella (@dibellagerman)

Como contara Letra P, Di Bella se incorporó a la gestión del municipio de Río Cuarto por invitación de Llamosas. Aquella decisión respondió a una estrategia de ampliación de su espacio, sumando un actor que pisa en lugares clave, como la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario, cámaras empresariales y hasta la mismísima Sociedad Rural. En ese contexto, el alcalde celebró el paso de Di Bella a la administración nacional.

Postulado como concejal en la lista para la reelección de Llamosas, Di Bella finalmente asumiría como secretario de Desarrollo Económico, Comercial e Industrial del municipio. Su gestión en el cargo es definida como “muy buena para todos los actores económicos de la ciudad”, según dicen voces cercanas a la intendencia. Más aún, creen que está fue la catapulta necesaria.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBioeconomia_web%2Fstatus%2F1732130117428629757&partner=&hide_thread=false En el camino hacia la bioeconomía del futuro! @vilellafer presenta su equipo y propuestas para liderar el cambio hacia innovaciones sostenibles. #Bioeconomía #EquipoTrabajo pic.twitter.com/aN5YqIaeg4 — BioEconomia (@Bioeconomia_web) December 5, 2023

“Armó un equipo en la Muni con casi 100% de cuadros del sector privado, de diferentes rubros: comercial, servicio, industrial, etc. Hicieron una muy buena gestión, visibilizaron y potenciaron la actividad económica de Río Cuarto. Ahora hicieron Endeavor, un evento nacional muy importante, vinculado al mundo de las empresas tech. También armaron el proyecto del polo científico-tecnológico, y el programa Origen Río Cuarto, para potenciar los comercios”, destaca la fuente.

Tal trayectoria lo impulsaría como uno de los potenciales candidatos al gobierno riocuartense. El propio productor rural desestimaría la idea tras semanas de rodaje. “Medía poco. Tampoco me interesaba la disputa. Me corrí para seguir aportando desde donde me toque”, explica.

Experiencia

El modelo de cogestión público privada se proyecta como uno de los pilares de la gestión Milei. Repetir la experiencia cordobesa es uno de los objetivos del futuro subsecretario de Agricultura, que apunta a tal experiencia como característica del cordobesismo. “La llevamos de acá”, resume quien destaca que la convocatoria no reparó en ideología partidaria alguna.

El ingreso de divisas y la aplicación de tecnología para mejorar, aún, los rindes del campo serán cruciales para un gobierno al que muchos acusan de querer “reprimarizar la economía”. Lejos de tal idea, Di Bella asegura que impulsará la industrialización del sector, condición indispensable para agregar valor a los productos. “El 60% del grano de maíz que sale de nuestro país sale sin industrializar”, afirma.

Por ello, anticipa que poco le atrae ocupar un rol meramente administrativo. Prefiere, repite, recorrer el cordón productivo pampeano todas las veces que sea necesario para conocer de primera mano las necesidades de sus pares.

A muchos los conoce sobradamente. A pocos como al mencionado Vilella; Pedro Vigneau expresidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y Maizar (ONG que aglutina a todos los eslabones de la cadena de comercialización del maíz); y María Pilu Giraudo, expresidenta de Aapresid y fundadora de la Red de Mujeres Rurales. A todos considera pares en sus inquietudes y con su concurso cree que podrá elaborar un plan que sortee los ajustes con los que él mismo acuerda. De todos modos, asegura que no perderá de vista la realidad de los productores y sus asociaciones, por quienes no dudaría en “levantar la voz”.

Hasta ese hipotético entonces, se concentrará en un cometido por el que ya ha recibido elogios: generar cercanía e intereses comunes con los potentes agentes del agro, a los que conoce como parte de ellos.