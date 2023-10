https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSociedadRural%2Fstatus%2F1646235296051101711&partner=&hide_thread=false “Si eliminamos la brecha cambiaria y las retenciones, el sector puede duplicar sus ingresos y así aportar muchísimo para la Argentina que hemos soñado”.@JMilei



Reunión de Delegados y Directores #CompromisoConUnaNuevaArgentina pic.twitter.com/RBrdZwdHC3 — Sociedad Rural (@SociedadRural) April 12, 2023

Vilella trabajó cerca del radical Facundo Manes cuando se perfilaba para ser candidato presidencial. Con ese proyecto trunco, los libertarios se enteraron y le pidieron que compartiera su mirada y acercara los documentos generados. “No busca un cargo”, sostienen en el entorno del universitario.

Quienes están en el comando de campaña repiten que el único vocero es el “León” y que por ahora no hay nombres designados para hablar por cada área de gobierno. “Todas son reuniones informales”, explican cuando se pregunta por las consultas que reciben los equipos técnicos.

Por otra parte, MacLoughlin también participó de reuniones informales con entidades y figuras del empresariado. El candidato a diputado fue subsecretario de Coordinación del Ministerio de Educación y Cultura de Corrientes entre 1987 y 1991, secretario parlamentario de Diputados entre 1983 y 1985, y asesor de la comisión de Agricultura entre 1992 y 2012.

Al mismo tiempo, trabajó en el directorio del Banco Ciudad, fue directivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), contador de la Sociedad Rural Argentina y periodista, entre otras actividades. Sexta generación de irlandeses en Argentina, tiene una gran pasión por la historia y la genealogía.

image.png Fernando Vilella disertando sobre bioeconomía en el congreso anual de la Aapresid.

En el entorno de MacLoughlin definen su carrera como de amplio recorrido y afirman que se siente como un par con el sector agropecuario. Hace tiempo que trabaja para la estructura de Milei, pero todavía no le pusieron etiqueta: “No es la casta”, se ataja una persona que lo conoce y así lo califica pese al extenso paso por la función pública.

Letra P consultó al equipo de campaña. Allí no incluyen a MacLoughlin en el equipo técnico. Sin embargo, en su entorno aseguran que sí y así se presenta. Incluso acompañó a la candidata libertaria a la gobernación de Buenos Aires, Carolina Píparo, en el debate que organizó Carbap. Por otra parte, cuando una entidad solicita una reunión informal, se hace presente.

Tranquilidad

“Estamos más tranquilos con el ingreso de Vilella”, contó a este medio un empresario del complejo sojero. En este sentido, señaló que en el ambiente lo conocen y que les transmite confianza.

CRA, SRA y Coninagro mantuvieron comunicación informal con el equipo técnico. “No van a cerrar áreas de investigación como el INTA u otras agencias. Nos dijeron que van a limpiar los cargos políticos”, resumió un dirigente gremial.

Por otra parte, en el entorno de los equipos sostienen que la mirada es integral y no está enfocada solo en el productor. Aseguran que se mira al agro con la misma importancia que a otros sectores.

image.png De izquierda a derecha: Horacio Salaverri, presidente de Carbap, Carolina Píparo y Guillermo MacLoughlin.

La semana pasada hubo un acercamiento entre representantes del sector agroexportador y el círculo íntimo de Milei. Durante el encuentro, algo llamó la atención del empresariado del complejo sojero. “Venimos, pero no hablamos en nombre de Javier”, fue lo primero que les aclararon. “Algo atípico”, expresó con asombro a Letra P uno de los referentes de los puertos.

Este encuentro tuvo como finalidad conocer una mirada más económica y política de La Libertad Avanza, no tanto agropecuaria. Los exportadores acercaron información y trabajos sobre el complejo sojero. Adelantaron que, después de ver los resultados de las elecciones, podrían darse nuevos encuentros. Al ser consultado sobre las conclusiones que sacaron de la reunión, este articulador contó: “Hoy hay mucha intranquilidad en los tres frentes, no me siento tranquilo con nadie”.

En el armado de los lineamientos libertarios no se esboza la palabra dolarización. Por ahora, se habla de tipo de cambio único y de confianza. “Tenemos las herramientas, tenemos que construir la confianza para que lleguen las inversiones”, sostienen en el entorno del equipo de asesores. Además, según pudo saber Letra P, en la estructura que se diagrama para la secretaría se contemplan la continuidad del INTA y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Las reuniones informales fogoneadas por LLA son un espacio que pretende llevar tranquilidad al campo. En varias ocasiones, quedan lejos de los títulos rimbombantes de la televisión. En el sector, la cautela se mantiene, mientras sigue la cocina de las estructuras.