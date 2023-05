Morales busca confirmar su hegemonía en Jujuy frente a un peronismo dividido

Gerardo Morales estará en la boleta del Frente Cambia Jujuy . Aunque no puede pelear por la reelección, el gobernador figurará como candidato a convencional constituyente en las elecciones que la provincia celebrará este domingo. Quiere asegurar un triunfo contundente para su candidato, Carlos Sadir , en un mapa que muestra al peronismo dividido en tres listas y con fuertes internas.

La unidad que el FdT logró cerrar hace dos años, con un trabajo artesanal de la Casa Rosada –en particular del Ministerio del Interior, que conduce Wado de Pedro- no perduró. Como publicó Letra P, Tecchi y Rivarola tuvieron un acercamiento durante el verano, cuando el exrector lanzó su precandidatura a la gobernación. El acuerdo estaba encaminado pero, a último momento, Tecchi decidió jugar por afuera del armado oficial. En el peronismo lo acusaron de “poner condiciones para romper”.

https://twitter.com/rubarmrivarola/status/1653729830146375681 ¡El Partido Justicialista está de pie y con todas las fuerzas!



Venimos trabajando hace mucho tiempo, conocemos cada departamento de punta a punta y queremos lo mejor para nuestra Provincia.



Gran cierre de campaña junto a @Liliana_Fellner , @CarolinaMoises , @pedrobelizan_pj ,… pic.twitter.com/XABDw9JkEu — Ruben Rivarola (@rubarmrivarola) May 3, 2023

Por último, el peronismo tendrá una tercera boleta, encabezada por Juan Cardozo Traillou, que competirá bajo el sello Unidad por Jujuy. El espacio está liderado por el senador Guillermo Snopek, que se había anotado como candidato a la gobernación. Snopek tuvo que bajar su lista, que fue impugnada ante el Tribunal Electoral y Permanente de Jujuy por los apoderados del Frente Justicialista.

Según el sector que lidera Rivarola, la candidatura de Snopek incumplía el artículo 127 de la Constitución provincial, que marca que “no podrán ser candidatos a gobernador o vicegobernador, los respectivos cónyuges y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o por adopción, del gobernador o vicegobernador en ejercicio”. El senador es hermano de Tulia Snopek, esposa de Morales. El armado de Snopek contiene al sector de Milagro Sala y lleva como vice a Diego Granda, que pertenecía al partido libertario Valores Ideas y Acciones (VIA).

Snopek y Rivarola se acusan entre sí de ser funcionales a Morales. En el PJ rechazan la acusación y recuerdan que el exgobernador Fellner fue preso bajo la administración del radical. Snopek también lo niega y remarca su pelea familiar con Tulia. La división del peronismo, en 2019, fue lo que le dejó servido el triunfo al gobernador. El mandatario fue reelecto entonces con el 43,76% de los votos. La lista que encabezó Julio Ferreyra, del PJ, obtuvo el 32,77% de los votos, mientras que Snopek cosechó el 10,43%. Entre ambos sumaban casi lo mismo que Morales.

Izquierda y derecha

Por último, la izquierda volverá a llevar como candidato a Alejandro Vilca, que dio la sorpresa en las elecciones legislativas 2021, cuando obtuvo el 25% de los votos. Con ese resultado, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y la izquierda se repartieron las tres bancas en juego en partes iguales.

Ahora, Vilca será candidato a gobernador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad y confía en hacer una buena elección, en particular en la capital provincial. En tanto, también se anotan como candidatos Iñaki Aldasoro (Política Obrera) y Cecilia García (Frente VIA + Libertarios). García, única mujer que encabeza una fórmula este domingo en Jujuy, tiene el apoyo del legislador porteño Ramiro Marra, pero no consiguió el respaldo de Javier Milei, que se desentendió del armado jujeño.

La provincia tiene 586.870 personas habilitadas para votar. Además de los cargos para ocupar la gobernación y la vice, este domingo se pondrán en juego 24 de las 48 bancas de la Legislatura provincial y se elegirán 48 convencionales para reformar la Constitución de acuerdo al proyecto que impulsa Morales. También habrá elecciones de autoridades municipales en San Salvador de Jujuy, San Pedro de Jujuy, Palpalá, Perico y Libertador General San Martín. En tanto, 29 localidades renuevan concejales y 35 municipios, a quienes integran sus comisiones.