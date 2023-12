Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) acordaron una primera condición para acompañar la decisión del presidente Javier Milei de dar marcha atrás con la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Quieren que la letra chica establezca que los plus salariales que se pagan en “zonas desfavorables” no queden alcanzados por el mínimo no imponible. La condición beneficia al mandatario de Chubut, Ignacio Torres , quien, explican en la gobernación, debió ejecutar una serie de recortes producto de la herencia que le dejó su antecesor, Mariano Arcioni .

Caso patagónico

En la liquidación de sueldos en la zona patagónica el ítem zonas desfavorables representa, en promedio, entre un 20 y un 25% de plus. Al contabilizarlo, muchas de las actividades en blanco quedan alcanzadas por Ganancias. Para no tener una escala paralela en el mínimo no imponible, los gobernadores quieren que el monto extra que se paga a las personas que viven en esa región no quede alcanzado.