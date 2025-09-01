Gabriel Katopodis defendió la educación pública en la UBA, lejos de la Primerasección

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis , candidato a senador provincial de Fuerza Patria en la Primera sección electoral, eligió la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ), en Recoleta, para difundir su mensaje de campaña. Allí se filmó defendiendo la educación pública frente al posible arancelamiento impulsado por Javier Milei .

La decisión generó comentarios en el ámbito político, dado que Katopodis es oriundo de la ciudad de San Martín y suele resaltar su pertenencia bonaerense. Sin embargo, optó por un escenario porteño en lugar de las universidades públicas del conurbano, donde se concentra su electorado.

El candidato, que también se desempeñó como ministro de Obras Públicas de la Nación e intendente de San Martín, se mostró en la prestigiosa facultad de Derecho de la UBA. Desde allí cuestionó las políticas educativas proyectadas por el oficialismo libertario, que incluyen la posibilidad de arancelar el sistema universitario.

Su aparición en Recoleta abrió interrogantes sobre la estrategia territorial de su campaña, dado que compite en una sección clave de la provincia de Buenos Aires, donde existen múltiples universidades públicas que podrían haber enmarcado su discurso.

Críticas a las propuestas de Milei

Durante su intervención, Katopodis advirtió sobre el impacto negativo que tendría un eventual arancelamiento en los estudiantes de sectores populares. “La educación pública es un derecho y no un privilegio”, expresó en tono crítico hacia el modelo que promueve el gobierno libertario.

Sus palabras buscaron reforzar un mensaje de defensa de la universidad gratuita, aunque el lugar elegido para pronunciarlas dejó en evidencia una tensión entre su identidad bonaerense y la puesta en escena de su campaña.

Estrategia y pertenencia política

En reiteradas oportunidades, Katopodis se definió como un dirigente con “ADN bonaerense”, vinculado históricamente al conurbano. Sin embargo, el escenario de Recoleta fue interpretado por algunos analistas como una apuesta a la visibilidad nacional que ofrece la UBA, más que al diálogo directo con el electorado de la Primera Sección.

El episodio alimentó el debate sobre la coherencia entre el discurso territorial y las acciones de campaña, en un contexto de fuerte competencia política en el conurbano bonaerense.

Un mensaje hacia dentro y hacia afuera

La presencia del candidato en la UBA buscó instalar la discusión sobre la gratuidad universitaria en un escenario simbólico de la educación superior en Argentina. Aunque el contraste con las universidades del conurbano fue evidente, Katopodis intentó reforzar su perfil opositor a Milei y al mismo tiempo proyectarse más allá de su distrito electoral.

La campaña en territorio ajeno al habitual de su base política mostró tanto la centralidad del debate educativo como la intención de Katopodis de posicionarse en un plano de mayor alcance.