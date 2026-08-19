Gabriel Bornoroni usa la inseguridad para raspar a Quinteros y tensionar la convivencia entre Milei y Llaryora

Gabriel Bornoroni , con la mira puesta en la gobernación de Córdoba para 2027, no detiene los motores del armado territorial. El jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados recorre la provincia con traje de candidato, aunque aún sin hacerlo oficial. La capital, con el eje en la inseguridad, es la escala para incomodar a Juan Pablo Quinteros .

El ministro de Seguridad de Martín Llaryora , y funcionario más atacado por la oposición, fue halagado días atrás en la Bolsa de Comercio de Córdoba por su par nacional, la cordobesa Alejandra Monteoliva , quien también ocupó ese rol provincial durante la gobernación de José Manuel de la Sota . Esa sintonía va en línea a la que existía cuando Patricia Bullrich se encontraba al frente de esa cartera.

El armador libertario, acompañado por el diputado Gonzalo Roca , ahora busca dar su golpe. Esta semana combinará una recorrida por la seccional quinta, al este de la ciudad, donde visitará centros comerciales en San Vicente, 1° de Mayo, Altamira y alrededores. También mantendrá reuniones clave con víctimas del delito. Una jugada astuta del empresario estacionero.

La inseguridad se transformó en un tema prioritario en el ecosistema de gestión del cordobesismo. Para capitalizar el malestar social Bornoroni montó la plataforma digital y canal de streaming "Qué Abuso", un dispositivo político diseñado para canalizar, mapear y amplificar las denuncias vecinales por robos, zonas liberadas y falencias policiales, hablando netamente en materia de seguridad.

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En el tablero de Bornoroni, la quinta seccional de la ciudad es uno de los casos testigo de este malestar de los ciudadanos cordobeses. ¿La culpa? La apunta a los 28 años del peronismo gobernando la provincia.

Córdoba- Nación: convivencia en armonía

El avance territorial de Bornoroni sobre la capital no solo impacta en la agenda provincial, sino que roza de lleno una de las contradicciones más complejas del escenario político actual: la fluida relación institucional entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el gabinete cordobesista.

Monteoliva mantiene un marco de articulación operativo y permanente con el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. Ahora, con el anuncio de la visita del Papa León XIV, mucho más.

Mientras desde la Casa Rosada transitan una buena convivencia y evitan los roces con el gobierno de Martín Llaryora -y viceversa- Bornoroni utiliza la bandera de la inseguridad para minar la legitimidad de esa misma gestión.

Esa paradoja salta a la vista: la foto de cooperación técnica y respaldo institucional que Monteoliva le otorga cotidianamente a Quinteros colisiona de frente con el discurso de la conducción libertaria local que acusa al ministro de sostener un modelo agotado e ineficiente.

Juan Pablo Quinteros, el blanco de Gabriel Bornoroni

Ese blanco de Bornoroni tiene nombre y apellido. Dentro del Panal, como se denomina al Centro Cívico, el ministro Quinteros no es un funcionario más. Es evaluado como una potencial carta electoral para competir por la Intendencia de la capital en el próximo turno de 2027, en reemplazo de Daniel Passerini. Aunque no es la única.

Con un perfil de alto impacto mediático, despliegue hiperactivo y pasado en la oposición, Quinteros es el encargado de amortizar el principal frente de tormenta de la gestión provincial y transformarse en un jugador político con peso propio en la ciudad. Al desembarcar en los barrios emblemáticos y tradicionales de la capital, Bornoroni busca limar tempranamente a la figura llamada a defender el bastión cordobesista.