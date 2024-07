Con el apoyo del PJ, Francisco Azcué interviene la radio pública de Concordia

radio ciudadana.jpg

El apoyo de los concejales del PJ

Si bien el gobierno de Juntos por Entre Ríos tiene mayoría en el recinto y cuenta con los votos aliados de los dos concejales libertarios, para implementar estas modificaciones sumó también el apoyo del bloque opositor, que votó en su totalidad el proyecto. La argumentación de los representantes del peronismo fue la de dotar de herramientas administrativas a la nueva gestión.

Según contaron, el logro del peronismo del recinto fue incorporar en la ordenanza la garantía de la totalidad de los puestos de trabajo. En otro punto, lograron que se eliminara del proyecto original un apartado que rezaba que el contenido del medio debería “ajustarse a la línea editorial” impuesta por el poder ejecutivo.

La interna peronista y la crítica de Gustavo Bordet

La interna peronista también se coló en este tema porque Bordet salió públicamente a cuestionar la iniciativa de Azcué, a contramano del comportamiento de los concejales locales quienes responden, a excepción de uno de ellos, a Enrique Cresto y Edgardo Kueider. También la conducción partidaria del PJ Concordia emitió varios comunicados repudiando la decisión de Azcué.

Bordet había dicho que su intención -cuando creó la radio pública- no fue la de abrir “un diario de Yrigoyen”. “Cuando me trajeron el proyecto, al principio no me interesó mucho tener otro órgano de difusión de información oficial porque para eso está la publicidad de los actos de gobierno”, contó.

El exgobernador recordó que inclusive al frente de la provincia, durante sus dos mandatos, las voces críticas del medio cuestionaron en más de una oportunidad diversos aspectos de su gestión. “Pero jamás se me ocurrió hacer algo al respecto. Yo no quería una radio tipo diario de Yrigoyen. La idea era tener una radio amplia, esa fue la idea del nacimiento de Radio Ciudadana y siempre fue así”, declaró.

Sobre el proyecto de Azcué, el diputado sostuvo que “querer eliminar acciones y voces en la democracia moderna no es bueno”.

Sesión caliente al borde del escándalo

La sesión de este martes terminó levantándose porque quedó expuesta la interna no solo del peronismo sino también de la alianza gobernante y los pactos tácitos entre dirigentes.

Entre los proyectos que se iban a tratar, se encontraba el cambio de nombre del recinto del Concejo, que actualmente se llama Eva Perón y que Juntos pretendía renombrar por Federico Zorraquin.

Según declararon antes de la sesión, los concejales peronistas habían frenado la iniciativa, pero durante la sesión concejales del PRO insistieron en su tratamiento. Este desaguisado expuso la interna de Juntos entre PRO y radicales y dejó al descubierto el acuerdo tácito que Azcué tiene con Cresto y que desde el PRO intentan desestabilizar.

A las internas partidarias, se sumó una tribuna nutrida de personas que asistieron para manifestar su disconformidad con la intervención de la radio y también con las otras iniciativas que se trataron durante la mañana. La sesión terminó en escándalo y no pudo concluir. “Con esta actitud, volaron todos los puentes”, dijo una edil del PJ mientras se iba del recinto.