Rogelio Frigerio abrió el diálogo con los intendentes del PJ en medio de la caída de los recursos

El gobernador de Entre Ríos , Rogelio Frigerio , encabezó este martes un encuentro con la Liga de Intendentes Justicialistas en el que se abordó la situación económica y financiera que atraviesan la provincia y los gobiernos locales, en un contexto de fuerte caída de recursos.

Durante la reunión, el mandatario señaló que "los números definitivos muestran que la caída de los recursos provinciales ha sido incluso superior a la de los municipios", y remarcó que se trata de "un dato objetivo que refleja la realidad".

En ese marco, subrayó que la situación de los gobiernos locales es heterogénea y que "no existe una única realidad", ya que conviven municipios con distintos niveles de endeudamiento y capacidades financieras. "Hay jurisdicciones con recursos disponibles y otras con fuertes limitaciones, en un contexto que es, sin dudas, muy complejo", explicó.

En relación con la discusión sobre los recursos, Frigerio sostuvo que "si se plantea avanzar en la incorporación de determinados fondos al esquema de coparticipación, no voy a oponerme", y reafirmó su disposición al diálogo para encontrar alternativas que contemplen las distintas realidades.

Según informó la Casa Gris tras la reunión, el gobernador valoró el trabajo de los intendentes y afirmó: "Sé que muchos están haciendo un gran esfuerzo para sostener sus municipios en este contexto, es algo que valoro".

El esfuerzo de gestionar

Frigerio destacó la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado y señaló que "quienes tenemos responsabilidades de gestión sabemos lo que implica cumplir todos los meses con obligaciones como el pago de salarios".

"Voy a estar siempre del lado de quienes hacen el esfuerzo de gestionar en un contexto de recursos cada vez más escasos. Tenemos que trabajar en conjunto para mejorar la calidad del gasto público y evitar que recursos que son de todos se destinen a sostener desequilibrios estructurales, en lugar de invertirse en obras y servicios que mejoren la vida de la gente", señaló.

La palabra de los intendentes

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dijo que los alcaldes propusieron ideas “para que el gobernador las analice con sus funcionarios”. Entre las propuestas, comentó que se plantearon principalmente “cuatro puntos vinculados a la distribución de ATN conforme a las polinómicas; a los créditos que se otorguen al gobierno provincial en función de esas mismas polinómicas; a la distribución equitativa de los adelantos de coparticipación; y a los aportes no reintegrables”.

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“Entendemos la situación que se está afrontando, sabemos cuál es la situación económica del país y cómo eso impacta en los recursos que llegan a la provincia y los municipios", expresó el presidente de la Liga de intendentes del PJ.

Fuertes valoró la posibilidad de que todos los intendentes pudieran expresar su situación particular. "Hacemos un buen balance del encuentro", sostuvo e informó que le solicitaron al gobernador reuniones más seguidas.

Junto a Frigerio participaron el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; de Salud, Daniel Blanzaco; de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; y de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat; el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales; y el secretario de Energía de la provincia, Jorge Tarchini.