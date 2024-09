Fondos de la SIDE: Javier Milei blinda otra semana el DNU y manda al jefe de los espías al Congreso

La sesión a puertas cerradas fue solicitada por nota, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos . No fue posible hacerla porque Unión por la Patria advirtió que no la aceptaría. "Plantearon que harían una conferencia de prensa contando lo que se dijo", contaron fuentes del oficialismo.

Este jueves sólo se tratará la implementación de la boleta única de papel (BUP), en la que el Gobierno asegura tener los 37 votos justos para aprobar el proyecto con modificaciones, una mayoría que hasta hace una semana no estaba garantizada por las internas de las UCR.

En LLA dicen que esas diferencias ya fueron resueltas y la iniciativa volverá con modificaciones a Diputados, dónde se aprobó en 2022.

El otro proyecto que se tratará es el que aumenta el presupuesto universitario y lo indexa a la inflación, aprobado en Diputados hace un mes. El dictamen de mayoría contempla el sistema cordobés, con una sola boleta con toda la oferta electoral, dividida por categorías. Los partidos provinciales impusieron entre las modificaciones eliminar la opción de votar boleta completa.

El proyecto que aumenta el presupuesto universitario seria sancionado y representaría la única derrota del oficialismo.

La iniciativa contempla aumentar los gastos de funcionamiento y de salarios de las universidades por la inflación, con un retroactivo a enero.

Milei anticipó que vetará la ley. Como quedó claro este miércoles, no hay una mayoría especial en Diputados capaz de revertir esa decisión.

La pelea por la SIDE

La gran discusión de este jueves será el DNU de la SIDE, porque la decisión de posponer una semana el tratamiento no es aceptada por Unión por la Patria. Sus autoridades, José Mayans y Juliana Di Tullio, anunciaron que pedirán que el decreto se debata en la sesión.

El kirchnerismo considera que se requiere una mayoría simple para sumarlo al debate, pero Villarruel exigirá dos tercios, porque es lo necesario para incorporar un proyecto al temario de labor parlamentaria. La respuesta de UP es que en este caso se trata de un DNU, que puede tratarse por mayoría simple si a diez días hábiles de su ingreso al Congreso no fue dictaminado.

"No es un proyecto. Si piden dos tercios para incorporarlo al temario, con no ponerlo en ninguna acta de labor parlamentaria, un DNU quedaría protegido", interpretan en UP, donde tampoco tienen garantizada la mayoría simple, por las ausencias de tres de sus 33 miembros. Dos de ellos (Lucía Corpacci y Gerardo Montenegro) están de viaje. El santiagueño está en Singapur con su equipo de básquet, Quimsa, el actual campeón de América. Silvana García Larraburu arrastra problemas de salud que le impidieron estar en la última sesión.

Hacen falta 37 votos para construir una mayoría y anular el aumento a los fondos reservados y el número no esta garantizado.

Por fuera del radicalismo, sólo estarían confirmados los votos del exlibertario Francisco Paoltroni y de Guadalupe Tagliaferri (PRO). La clave está en la UCR, donde no hay una posición unánime. Se expresaron a favor del rechazo Lousteau, Pablo Blanco y Maximiliano Abad. Los números están justos.

La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti metió presión en Twitter. "Otra voltereta radical, acusó a sus colegas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/anabelfsagasti/status/1833989835821817971&partner=&hide_thread=false En otra voltereta radical, esta vez en el Senado, acordaron sacar del temario de la sesión de mañana el DNU de fondos reservados de la SIDE. — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) September 11, 2024

Interna radical

Si bien para el Gobierno la decisión de postergar el tratamiento del DNU de la SIDE estaba cerrada, para materializarla era necesaria un acta de labor parlamentaria, que recién apareció por la noche. Faltaba la firma de la UCR, porque su jefe, el correntino Eduardo Vischi, aún tenía una difícil discusión con su bloque.

Vischi estuvo en la Casa Rosada con Villarruel y Milei. También participaron de la reunión Carlos Espínola (Unidad Federal), José Luis Romero (Cambia Federal) y Lucila Crexell (Neuquén). Todos aceptaron de palabra proteger una semana más el presupuesto reservado de inteligencia y hasta se habían entusiasmado con la sesión secreta que no fue posible.

Como la reunión de este jueves ya tenía acta de convocatoria, fue necesario un pedido de Villarruel para reunir otra vez a labor parlamentaria y revisar los acuerdos. La sesión empezará con un sinfín de cuestiones de privilegio de Unión por la Patria para embarrar la cancha y buscar acuerdos con el radicales sobre el DNU de la SIDE.

Aprobada Boleta Única, el kirchnerismo y la UCR mostrarán su alianza sobre presupuesto universitario, donde una vez más quedarán aislados LLA y el PRO. Saben que Milei la vetará y no hay dos tercios para rechazar esa decisión. En ninguna de las dos cámaras.