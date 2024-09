Fondos de la SIDE, FMI y dolarización: Guillermo Francos presenta su primer informe de gestión

En este informe, que ampliará este miércoles durante su presentación, Francos explicó que el DNU que le otorgó los $100 mil millones de pesos a la SIDE son para financiar "la reestructuración del organismo" , que diseñó Santiago Caputo para proteger al país de la "ciberdelincuencia". Sin embargo, no mencionó a la Argentina como posible blanco de algún tipo de ataque terrorista, como dejó trascender la Casa Rosada hace algunas semanas.

Por otro lado, con una respuesta del Banco Central, el ministro coordinador sostuvo que en lo que va del año las compras netas de divisas alcanzaron a u$s 17,1 mil millones, revirtiendo la tendencia anterior de 2023, cuando las reservas internacionales netas cayeron en u$S 23,4 mil millones durante la gestión de Alberto Fernández . Estas compras, explica el informe, contribuyeron a una acumulación de reservas netas de 7,8 mil millones de dólares.

Sobre la salida del cepo, Francos explicó también que la misma se dará una vez que el Gobierno logre “el equilibrio fiscal, la resolución de los stocks de endeudamiento acumulado en pesos y dólares del BCRA, la eliminación de todos los flujos de emisión monetaria, la normalización de los flujos comerciales y una recomposición suficiente de reservas", y respecto a la relación con el FMI, comentó que "al presente no se está negociando un nuevo acuerdo", aunque no se descarta en el futuro.

El podio de preguntas a Guillermo Francos

La administración de La Libertad Avanza recibió originariamente, el pasado 2 de agosto, 3.535 requisitorias de las bancadas de Diputados las que, una vez unificadas en Coordinación de Informes, quedaron consolidadas en las 2.135 consultas finales: representa un 65% más de consultas que las que catalogó el informe anterior. El eyectado Nicolás Posse había recibido unas 2.300 consultas, que su equipo luego resumió en cerca de 1.300.

Con 1.041 preguntas remitidas al jefe de Gabinete, el bloque de diputados de Unión por la Patria es el que más consultas realizó. Se trata de unos de los espacios más críticos a la gestión de Milei, que motorizó junto a otros aliados buena parte de la resistencia a los proyectos del oficialismo. Sigue la Unión Cívica Radical, que desplegó 401 preguntas.

A continuación figuran la bancada del PRO, que conduce Cristian Ritondo, con 208 preguntas; y Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, con 143. Ambos son dos socios legislativos de LLA, sobre todo el dirigente amarillo, que es el interlocutor designado por Mauricio Macri para entablar diálogos con la Casa Rosada. De hecho, se espera que después del informe de gestión, Francos y Ritondo mantengan un encuentro reservado para avanzar en algún tipo de acuerdo político de mediano plazo.

WhatsApp-Image-2024-03-02-at-00.23.41.jpeg.webp Diputados de Unión por la Patria.

Detrás de ellos aparecen los bloques de Coalición Cívica (131); Izquierda Socialista FIT - Unidad, y Partido Obrero - Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (con 72 preguntas cada uno); PTS - Frente de Izquierda - Unidad (53); Movimiento Popular Neuquino (8); CREO (4); y MID - Movimiento de Integración y Desarrollo (2).

En este contexto, los diputados que más preguntas enviaron fueron Eduardo Toniolli (98, de UP); Vanina Biasi (72, del FITU); Juan Marino (69, de UP); Ana Carla Carrizo (68, de Evolución Ciudadana); Mónica Schlotthauer (67 , del FITU); Martín Maquieyra (59, del PRO); Leandro Santoro (57, de UP); y Nicolás Del Caño (53, del FITU).

Los detalles de la cantidad de preguntas por ministerios y áreas

La lista de demandas la encabeza la cartera de Economía, con 628 consultas; seguida por Capital Humano (441), Jefatura de Gabinete (191), y los ministerios de Salud (189), Justicia (182), y Seguridad (133), de acuerdo a información oficial que difundió el gobierno.

Completan la lista el área de Presidencia, con 102 consultas; los ministerios de Relaciones Exteriores, con 83 preguntas; Defensa, con 78; y Desregulación y Transformación del Estado (57); y BCRA (con 46) y PAMI (con 5).

De este modo, Francos asistirá a Diputados en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que el jefe de Gabinete de ministros debe acudir a cada una de las cámaras del Congreso de la Nación para dar cuenta de la gestión gubernamental.

El ensayo Francos

Una vez que la Jefatura de Gabinete entregó el informe, tal como lo marca el artículo 101 de la Constitución, Francos se concentró en las horas posteriores a prepararse junto a su equipo de comunicación para dar respuesta a muchas de las consultas de los bloque legislativos en persona este mismo miércoles. Con el coucheo previo, el ministro coordinador intentará sortear de buena manera algunos temas que generaron polémica en el recinto, como el veto presidencial a la nueva fórmula de jubilados o en qué se utilizarán los fondos reservados para inteligencia. En la Casa Rosada mantenían este martes buenas expectativas sobre su presentación.

Francos buscará no sólo defender el rumbo del gobierno y salir airoso de los posibles cruces con el kirchnerismo, sino que también intentará dejar atrás de manera definitiva el fallido de Posse. El por entonces jefe de Gabinete fue cuestionado por haber tenido durante su exposición a asesores que le dictaban las respuestas. Luego de eso, y en el medio de las acusaciones de haber ejercido espionaje contra sus propios ministros, salió eyectado de su cargo. Fue la única y última vez que habló en público como funcionario.

Mientras Francos debuta como jefe de Gabinete en el Congreso, la oposición más intransigente busca por estas horas conseguir los dos tercios de los votos para insistir con el nuevo cálculo que recompone los haberes de los jubilados, mientras que en el Senado al oficialismo se le hace cuesta arriba militar los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.