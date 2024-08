Manuel Adorni, sobre la pobreza infantil: "La que tiene la chequera para asistir es Pettovello"

Live Blog Post

Diputados: LLA negó haber tratado proyectos sobre presos por delitos de lesa humanidad

El diputado de La Libertad Avanza Lisandro Almirón aseguró que el bloque no trató "ningún proyecto" vinculado a exmilitares presos por cometer delitos de lesa humanidad en la última dictadura. Este jueves el titular de la Cámara baja, Martín Menem, pospuso la reunión de comisión para investigar la visita oficialista a Alfredo Astiz y otros represores.

"No conozco ningún proyecto dentro del espacio que haga referencia a este tema. Nunca lo tratamos en el bloque", enfatizó Almirón en radio Futurock y apuntó: "Cada uno hace con su conciencia lo que le parece. Yo no tenía conocimiento de la visita, me enteré por los medios".

El legislador destacó este viernes: "Estamos muy preocupados por ver cómo les resolvemos los problemas a los argentinos". El correntino aseguró que las cosas que le molestan las dice "puertas para adentro del bloque"