FMI: cuáles son los votos clave de los gobernadores para blindar el DNU de Javier Milei

El mal trance que significó para el oficialismo de Javier Milei la sesión del último miércoles en Diputados, cuando no pudo evitar que se iniciara el debate sobre el Libragate y luego reflejó episodios de violencia entre su propia tropa, fue una señal de alerta para el próximo desafío en la cámara baja de La Libertad Avanza : blindar el DNU que autorizó la negociación con el FMI .

Los traspiés llegaron aun cuando los gobernadores de la UCR y de los partidos provinciales no se sumaron a la embestida. Sí lo hicieron los mandatarios Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca): sólo el primero dejó una banca vacía.

El resto de la fusión antilibertaria la completaron UP, la Coalición Cívica, ocho de las 15 bancas de Encuentro Federal: y 11 de las 12 de Democracia Para Siempre, la UCR crítica, referenciada en Facundo Manes. Sólo faltó Marcela Antola, cercana al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. No ayudó al Gobierno, esta semana, Melina Giorgi, ligada al mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro.

Cómo validar el DNU

Con estos acuerdos, la oposición alcanzó 134 en la votación más reñida, que fue el emplazamiento para debatir el proyecto que crea una comisión investigadora sobre el LibraGate. Son cinco más que la mayoría simple. Desde este jueves, el Gobierno se puso manos a la obra para revertir ese escenario.

El primero paso, como explicó Letra P, es garantizar que no haya rencores desmedidos puertas adentro del bloque y, sobre todo, que juegan a favor los exmiembros del oficialismo que votaron en contra. Menem intentó sin éxito comunicarse con Zago. Lo necesita urgente, al igual que a los seis miembros de la Coalición Cívica. Hay antecedentes de Elisa Carrió apoyando proyectos para habilitar al exministro de Economía, Martín Guzmán, a negociar con el Fondo.

El otro paso es que los gobernadores aliados no se desmarquen. Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero influyen sobre la UCR, que suma 20 votos. Seis de ellos son de los radicales "peluca", autodefinidos oficialistas.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, debe tener alineados a los partidos provinciales, que hacen su aporte en Diputados, como Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua(Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Nunca falla el peronista tucumano Osvaldo Jaldo, que controla tres votos en la cámara baja del Congreso.

Tanta es la urgencia libertaria por cumplir con este lote de mandatarios, que Menem retó en duros términos a las diputadas oficialistas Emilia Orozco y Lorena Villaverde por hostigar a sus gobernadores, Sáenz y Weretilneck. No hay margen para peleas locales.

La jugada de Facundo Manes

Para llegar tranquilos a la sesión, Francos y Menem deberán asegurar algún aporte de UP. El santiagueño Zamora puede aportar siete votos; y Jalil, cuatro. Pueden ser claves, sobre todo porque la alianza opositora ya empezó a mover sus fichas para embarrar la cancha.

Ya hubo primeras conversaciones entre los díscolos de EF, como Oscar Carreño y Nicolás Massot; y DPS, que lidera Pablo Juliano y tiene figuras influyentes, como el jurista Fernando Carbajal. Fueron quienes coordinaron las votaciones del miércoles.

Para oponerse al DNU que habilita la negociación con el FMI, el frente antilibertario pedirá conocer las condiciones de la negociación y montos de un eventual crédito. También exigen que sea tratado el Presupuesto 2025. Este será el planteo de Massot el martes en la bicameral de trámite legislativo, que se reunirá para debatir el decreto.

Participarán funcionarios del Ministerio de Economía, pero no su titular, Toto Caputo. El diputado de EF sondea además construir una mayoría para que LLA no tenga la presidencia de la comisión. En DPS están preparados para resistir, con Manes al frente.

"Hasta que no sepamos cuánta plata van a pedir prestada, no vamos a votar el DNU. Así de simple. No hay obstruccionismo, porque rige hasta que las dos cámaras lo rechacen", explicó a Letra P una fuente de la bancada que integra el neurólogo, convertida en un problema para el Gobierno. Uno más.