Fin de la novela: Federico Sturzenegger asumirá en un ministerio que absorberá áreas de Guillermo Francos

La nueva área en el organigrama, del que todavía no trascendió su nombre, pero que se especula podría llamarse Ministerio de Modernización, tendrá el manejo de la Subsecretaría de Transformación y Reforma del Estado; la Secretaría de Simplificación del Estado; y la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, que hasta este jueves se encuentran dentro del organigrama de la Jefatura de Gabinete.

Con el fantasma de los antecedentes conflictivos que tuvieron en su paso conjunto por la gestión de Cambiemos, en el que el actual titular de Hacienda reemplazó al asesor al frente del Banco Central después de una fuerte corrida del dólar en 2018, ambos volvieron a tener un nuevo choque en esta administración, por los aumentos en las cuotas de las prepagas. Sturzenegger corrió por derecha a Caputo, al elaborar un duro documento en el que concluyó que el precio que fijaron los privados era el correcto, mientras el ministro encabezaba una pelea pública para que bajaran el valor de las cuotas.

Si bien en el Gobierno se encargaron de enfatizar que la asunción de este viernes no tiene el objetivo de tranquilizar a los mercados, teniendo en cuenta que el nuevo ministerio no tendrá competencia sobre las variables económicas, admitieron que el pedido inicial del asesor fue quedarse con áreas de Caputo. "Nos pidió la mitad de Economía y la mitad de la Jefatura de Gabinete y le dijimos que no", ironizaron.

De ahí que el mandatario, y sobre todo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se hayan puesto intransigentes ante los insistentes pedidos de Sturzenegger de absorber competencias de otros ministerios, sobre todo los que tienen que ver con el control de las empresas públicas susceptibles de ser privatizadas. La mesa chica presidencial le hizo saber al futuro ministro que, de persistir con esta idea, se quedaría sólo con una Secretaría con apenas un puñado de herramientas.

Con esta nueva cartera de Modernización, Milei imagina que su gobierno podrá tener una suerte de relanzamiento, al sumar a su agenda la ley Hojarasca, también diseñada por Sturzenegger, con la que buscará eliminar "regulaciones que entorpezcan el funcionamiento del sistema económico".

El puntapié de la segunda etapa será este viernes.