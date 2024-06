Toto Caputo vs. Federico Sturzenegger: cómo se vive en Economía el aterrizaje demorado del Terminator de Milei

FUNCIONARIOS QUE NO FUNCIONAN

La entrada del ex titular del Banco Central para cumplir su misión de desregulador está demorada . Si bien en el Palacio de Hacienda y en Balcarce 50 repiten que las funciones de Sturzenegger y Caputo estarán bien definidas entre el manejo de la macroeconomía y la modernización del Estado, aún hay límites que no están establecidos .

Toto Caputo Toto Caputo, ministro de Economía NA

Las declaraciones del asesor económico Fausto Spotorno sobre el carácter de "transición" del actual programa de Caputo y el advenimiento de una etapa más "mileísta" avivaron el ruido por la convivencia de los protegidos de Milei; pero tanto en la Casa Rosada como en el quinto piso del edificio de Yrigoyen 250 le ponen paños fríos a una interna que -aseguran- no existe más que en el "relato mediático".

"Hay un contraste enorme entre el apetito por conflicto y lo que se vive", consideró una persona cercana a Caputo. "Es razonable que se genere ruido por Sturzenegger y los asesores, pero la realidad no se condice para nada. Son todos muy profesionales, genuinamente buscan proteger al presidente y no veo interposición de intereses personales", indicó a este portal.

Javier Milei, el jefe

En la Casa Rosada se encargaron de instalar a Milei como mediador. "Él lo dijo: 'el jefe soy yo' y se hará según lo disponga. Sturze y Caputo compartieron reuniones de Gabinete sin ninguna chispa", reveló alguien del entorno de Milei.

La misma persona entiende que ex presidente del Banco Ciudad tiene una personalidad "particular", que lo lleva a exponer sus diferencias de pensamiento en público. "No se puede adelantar algo y que, de repente, Sturzenegger salga a decir qué piensa de cualquier medida", graficó la fuente.

terminator.jpg Federico Sturzenegger propone tercerizar la compra de alimentos

Milei se encargó de ratificar una y otra vez a quien durante el macrismo fue el "Messi de las finanzas" y en 2024 es el "héroe" de la política económica. Con la misma fuerza, el primer mandatario reaseguró que le hará un lugar al otro ex titular del Banco Central, quien entiende es "necesario" para esta etapa del plan de gobierno. Esta afirmación presidencial no implica, aseguran, que "Caputo vaya a salir de la foto".

La salida por la puerta grande

A inicios de la gestión de La Libertad Avanza, Caputo le confiaba al empresariado que tenía un plan para tres meses. Ese tiempo se estiró y el desempeño del antiguo empleado del JP Morgan recibe sólo elogios de la mesa chica del Presidente. Las fuentes reconocen, sin embargo, que tiene fecha de vencimiento. "Vino por la gloria, para irse por la puerta grande. Una vez que esto despegue habrá finalizado su tarea", puntualizaron.

Tal como viene contando Letra P, las tres columnas del rol de Caputo en la cartera económica son el levantamiento del cepo, la baja sostenida de la inflación y el equilibrio fiscal. Un punto en contra es no haber conseguido financiamiento externo. Esa tarea es la carta que el ministro le mostró a Milei un año antes de la campaña presidencial. En ese paper de la consultora Anker, Caputo desplegaba su plan para conseguir los dólares para la dolarización. Consiguió el puesto, pero por ahora los dólares no llegan.

El Gobierno confía en que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por dólares frescos va a funcionar y niega que la falta de esa lluvia de divisas sea motivo de roces con el "crack financiero", tal como consideran a Caputo. Reconocen, sin embargo, la dinámica fusible del puesto que ocupa: "No está acá por las divisas. En realidad, cualquiera puede conseguirlas", planteó una voz gubernamental.