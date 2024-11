Ficha Limpia: a quiénes les conviene y a quiénes no

En la Cámara de Diputados no hubo cuórum para tratar el proyecto de Ficha Limpia , que impide candidaturas de personas condenadas por corrupción, incluso cuando no exista sentencia firme. De prosperar, la ley le impedirá competir a Cristina Fernández de Kirchner el año próximo y es por eso que Unión por la Patria, sin fisuras, dejó sus bancas vacías.

En las provincias en las que funciona el sistema de Ficha Limpia cobra fuerza la justicia local, que siempre está cercana al poder político. No pasa lo mismo en el fuero federal, donde los gobiernos no tienen poder de fuego para destituir magistrados en el Consejo de la Magistratura.

El proyecto Ficha Limpia tuvo este miércoles el tercer intento de tratamiento en el recinto, desde que se presentaron las primeras iniciativas hace ocho años. Siempre el peronismo de turno bloqueó el tratamiento y lo impulsaron sin fisuras el PRO y la UCR. "Alguno de los nuestros va a caer, pero no es lo importante", suele repetir una diputada macrista que promueve el tema.

Es que los funcionarios del gobierno del PRO supieron sortear las causas judiciales por corrupción para que no hayan escalado a instancias superiores. Por lo tanto, no habría proscripciones en estas filas si Ficha Limpia se convierte en ley. En la UCR el panorama es similar: no hay prontuarios judiciales entre los exfuncionarios de la gestión de Cambiemos y de los actuales gobernadores.

En el PRO no agradan las modificaciones propuestas por Fernando Carbajal, el diputado del nuevo bloque radical, llamado Democracia Por Siempre (DPS). En su dictamen, pide que Ficha Limpia se aplique con condenas en primera instancia por cualquier delito superior a tres años de prisión. Otorga tres años de plazo para que actúen las instancias superiores, para de ese modo combatir el principal flagelo que explica este proyecto, que es la dilación de la justicia.

El macrismo puso el grito en el cielo ante esta propuesta. "Si se puede proscribir en primera instancia y por cualquier delito estaríamos ante un Gobierno de Jueces", fue la definición del bloque amarillo para rechazar estas propuestas, que tal vez deba considerar en un eventual debate en particular, si son pedidas por la UCR blue. Esta bancada tuvo casi asistencia perfecta este jueves.

Todos contra CFK

Para UP, Ficha limpia es anticonstitucional, porque inhabilita el derecho de apelar a instancias superiores, consagrado en la Constitución y en los tratados a los que Argentina adhirió. Hay jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto. Miguel Ángel Pichetto tiene una opinión parecida, al enarbolar un antecedente de Carlos Menem, el expresidente celebrado por Milei.

CFK será la inmediata perjudicada si prospera Ficha Limpia porque, en cualquiera de sus variantes, la deja fuera de la carrera electoral. Por estos tiempos, ungida presidenta del PJ nacional, con un tour por las provincias que arrancó en Santiago del Estero este fin de semana, Cristina Kirchner está en virtual campaña para el 2025. Para no poder ser candidata, el proyecto debería sancionarse antes del 25 de mayo, fecha de presentación de las listas legislativas.

En todo el arco peronista respaldaron a CFK, mientras que la postura de LLA siempre está teñida de sospechas. Nunca activó este tema y lo empujó por presión del PRO. En UP creen que el escenario electoral explica todo. "Nadie mide más que Cristina en la provincia de Buenos Aires. Necesitan que no compita", sostuvo a LetraP una autoridad del bloque.

El partido amarillo es el más interesado en Ficha Limpia y presiona para que, en caso de aprobarse la semana próxima en la cámara de Diputados, Ficha limpia sea parte del temario de extraordinarias junto a otros temas, como la eliminación de las PASO. De todos modos, en el Senado no será fácil una eventual sanción porque los partidos provinciales mostraron este miércoles que no están dispuestos a colaborar con la idea.

No firmaron ningún dictamen ni aparecieron por el recinto por el recinto los referentes de los partidos locales de Salta, Misiones, Río Negro, Neuquén y Tucumán, donde gobierna el peronista Osvaldo Jaldo. La curiosidad fue que tampoco hubo llamados del Gobierno para sumar a sus aliados habituales. Dejaron esa tarea en manos del PRO, que no tiene llegada a todas las terminales cómo persuadirlas.

La postura del oficialismo con este tema siempre fue cuanto menos cautelosa: no impulsó el proyecto y sólo se plegó a la avanzada del PRO, sin demasiada publicidad. Martín Menem tampoco se preocupó en dar una prórroga para forzar el cuórum, que de todos modos llegará la semana próxima. ¿Acaso Javier Milei puede controlar a los jueces para evitar proscripciones? Pareciera que no. La casta judicial no le pertenece. Es territorio de unos pocos.