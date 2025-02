Ficha limpia: el proyecto que saca de la cancha a CFK quedó listo para la sanción

Alejandra Vigo (PU) y Sandra Mendoza (UP), durante el debate por Ficha limpia.

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado firmó el dictamen este miércoles el proyecto Ficha limpia , que impide candidaturas a quienes tengan doble condena por casos de corrupción, como Cristina Fernández de Kirchner . Unión por la Patria fue el único bloque que no suscribió y aprovechó la ocasión para atacar a Javier Milei por el Libragate.

El dictamen tuvo once firmas y en el recinto, como explicó Letra P , hay cuatro votos decisivos para la sanción . Son los de los partidos provinciales de Misiones ( Carlos Arce y Sonia Rojas Decut ) y Santa Cruz (José Carambia y Natalia Gadano ). Si bien no tomaron postura pública, el cuarteto se inclinaría por acompañar la sanción si se abre el recinto.

En la reunión, UP apuntó con todo contra Milei. “Esto es una broma de mal gusto o es un chiste: que el gobierno nacional avance en sostener un proyecto de Ficha limpia cuando el principal referente está en todos los portales del mundo por estafa por criptomonedas. Es más fuerte el espíritu por proscribir a la principal referente de la oposición”, sostuvo la riojana María Florencia López.

El peronismo volvió a pedir sin éxito incorporar otros delitos, como lavado de activos y contrabando. “Algún día vamos a entender por qué el PRO, la UCR y LLA no quiere sumarlos”, sostuvo Anabel Fernández Sagasti .

Mariano Recalde , de UP, se sumó a las críticas al Presidente. "Este proyecto se lo llevó Mauricio (Macri) y la estafa el otro Mauricio", en alusión a Mauricio Novelli , el joven empresario que detrás del proyecto de la criptomoneda $Libra que el Presidente promovió en con un tuit.

La Ficha limpia de Milei

El proyecto dictaminado fue enviado en enero por Milei y aprobado la semana pasada en Diputados, luego de dos intentos fallidos en noviembre, cuando el propio oficialismo impidió su aprobación. La versión que circuló es que Karina Milei teme darle poder a los jueces de Comodoro Py.

El Presidente no se animó a mantener esa posición y apuró su tratamiento este año. La única modificación respecto al dictamen del año pasado fue que no se tomarán en cuenta los fallos firmados en el semestre anterior a los comicios.

La comisión fue presidida por Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, y el dictamen llegará al recinto recién en marzo, porque se requiere una semana desde su firma. No podrá incorporarse en la sesión de este jueves.

Como explicó Letra P, para incrementar las sospechas, el Gobierno no aceleró el tratamiento del proyecto para llegar a tener la ley esta semana: alcanzaba con forzar a la comisión a reunirse el jueves pasado. Nadie tuvo esta intención, pero durante el debate en comisión, el oficialismo aclaró que esta vez no bloqueará Ficha limpia. “Desde La Libertad Avanza tenemos un altísimo interés que salga rápidamente, antes que empiecen elecciones nuevas y empiecen a meterse candidatos que no sean aptos”, sostuvo el jefe de LLA, Ezequiel Atauche.

“¡Pero si el propio Gobierno hizo caer este proyecto en noviembre!”, respondió la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Leyó un tuit de ese día publicado por Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan, en el que celebraba que Ficha limpia se haya caído con alusiones a presuntos intentos de proscripción que sufrieron Donald Trump y Jair Bolsonaro.

“Ficha limpia evoluciona según las causas contra Cristina. Si no sale esto, tiene la Corte el expediente para firmarlo. Ya lo había hecho con el gobernador de Tucumán y el de San Juan. No entiendo como quienes se dicen peronistas no entienden la historia de proscripción”, completó la mendocina.

Los votos de Ficha limpia

Por la UCR defendió el proyecto su presidente, Eduardo Vischi. “El 80% de los argentinos están de acuerdo. Nuestro partido ha tenido proyectos y vamos a acompañar”, ratificó. Su par Flavio Fama recordó que presentó una iniciativa para investigar a Milei por el Libragate y no colisiona con Ficha limpia.

Sin los votos de UP, Ficha limpia podría aprobarse con 38 votos, uno más que la mayoría, con el aporte del oficialismo, el Pro, la UCR y los partidos provinciales, entre ellos Misiones y Santa Cruz no falla.

Aun quienes dudan de su constitucionalidad, no están dispuestos a dejarlo caer, después de ocho años intentos fallidos en Diputados. Por si acaso, retornó a su banca el radical Víctor Zimmermann, quien tenía una licencia hasta el 1 de marzo para ocupar un cargo en Chaco. Tuvo que volver.