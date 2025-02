Ficha limpia: Diputados aprobó el proyecto que saca de la cancha a CFK, pero hay final abierto en el Senado

En el Senado no existe una agenda para su tratamiento y sospechan de una maniobra de dilación del propio oficialismo. La iniciativa tuvo 144 votos positivos y 98 negativos. Apoyaron LLA, el PRO, los bloques radicales - la UCR y Democracia Por Siempre, el radicalismo blue-, los partidos provinciales y la mayoría de Encuentro Federal, donde se abstuvieron Miguel Pichetto y Nicolás Massot . Karina Milei presenció la votación desde el palco y celebró la aprobación.

El texto en su redacción original también aplicaba a la titular del PJ, aunque era más laxo con los tiempos: sólo consideraba las decisiones judiciales en años no electorales. Como adelantó Letra P , fue uno de los cambios que aceptó la Casa Rosada para llegar a la aprobación.

a3b86f2c-2b5d-44d8-84fc-dee9705b1511.jpg El bloque de La Libertad Avanza, en el debate de Ficha Limpia.

Además, según el proyecto aprobado, si durante el cronograma electoral hay una condena en instancia superior no quedará fuera de Ficha Limpia, pero regirá para la elección siguiente. La ilegibilidad, además, se aplicará hasta una eventual revocación o cumplimiento de la pena. “Esto es un piso y no un techo. Lo reclama la sociedad y la Constitución. El derecho a ser elegido no es absoluto”, sostuvo el diputado libertario Nicolás Mayoraz.