Lisandro Catalán visitó a Raúl Jalil, otro gobernador afín castigado por la campaña libertaria

En la continuidad de su gira por las provincias argentinas, Lisandro Catalán sumo su foto con el gobernador de Catamarca , Raúl Jalil . En poco más de una semana, trata del cuarto gobernador que el flamante ministro del Interior visita en busca de resucitar el diálogo de la Casa Rosada con los mandatarios provinciales.

“Compartimos una agenda de trabajo sobre el presente y el futuro de la Argentina y el rol de las provincias en ese camino. El encuentro permitió profundizar el vínculo en línea con los objetivos de nuestro Gobierno y con la visión y prioridades que compartimos”, escribió Catalán en Twitter al hacer público el encuentro que, como se anticipó en Letra P , estaba pautado desde finales de la semana pasada.

Antes de llegar a Catamarca, Catalán había estado con Osvaldo Jaldo en Tucumán , con Gustavo Sáenz en Salta y con Marcelo Orrego en San Juan . Más allá de la buena voluntad, la última incorporación del gabinete libertario choca siempre con las mismas limitaciones a la hora de desplegar su estrategia de seducción: los bolsillos (aparentemente) flacos de Toto Caputo y la campaña electoral libertaria que apunta contra sus interlocutores de turno.

“Somos dos hombres de la política, por lo que vamos a discutir mucho”, dijo Catalán en la inauguración de la ampliación de la Estación Transformadora en El Pantanillo.

La obra se trata de una iniciativa provincial que permitirá a la provincia “fortalecer el suministro eléctrico para la industria, el sector productivo y los usuarios del sur de la ciudad”. En medio de la campaña, es posible que no haya sido casualidad que el gobernador haya elegido ese lugar para llevar al ministro que se reconoció como un vecino del Norte Grande.

Sucede que la disputa electoral se metió en medio de la ya difícil relación entre la Casa Rosada y los gobernadores. Al igual que Jaldo, Sáenz y Orrego, Jalil se convierte en víctima principal de la campaña libertaria que busca horadar su poder en el territorio. Los cuestionamientos en Catamarca se multiplican debido a una campaña que profundiza la polarización producto de la concurrencia electoral definida como estrategia por el propio gobernador.

En la provincia se elegirán pero también se renovará la mitad de la Legislatura y los concejos deliberantes. En todos esos lugares, los candidatos de La Libertad Avanza apuntan contra los referentes de un peronismo que logró organizarse en unidad bajo el paraguas de Fuerza Patria, el sello con el que el equipo del Presidente quiere polarizar en todo el país.

La conversación continuada de Raúl Jalil

tanto los gobernadores como el propio Catalán reconocen la dificultad que la instancia electoral conlleva. Por eso, de un lado y del otro analizan estos encuentros como pasos previos a un puñado de acuerdos que debería repensanrse para después del 26 de octubre.

Por lo pronto, Catalán y Jalil también recorrieron las fábricas Algodonera del Valle y Confecat, y mantuvieron un encuentro con directivos de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

Recibimos la visita del ministro del Interior, @catalanlisandro, con quien desarrollamos una agenda de trabajo y recorrimos las fábricas Algodonera del Valle y Confecat, ejemplos de inversión privada y apuesta por Catamarca. En El Pantanillo, también, dejamos inaugurada una…



En El Pantanillo, también, dejamos inaugurada una… pic.twitter.com/Gre1rqvxzG — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) September 23, 2025

Jalil agradeció la presencia del titular de la cartera de Interior, a quien le dió la bienvenida a la provincia, al tiempo que puso de relieve la articulación conjunta, así como el “diálogo y el consenso” para alcanzar “todo aquello que le sirva a los catamarqueños y norteños en su conjunto”.

Cuanto Catalán asumió, Guillermo Francos dijo que la indicación del Presidente era “retomar el diálogo con los gobernadores afines”. Un par de días después recibió en la Casa Rosada a los tres mandatarios que firmaron alianzas electorales con La Libertad Avanza: Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

El tour ya sumó fotos con siete gobernadores y continuará hasta agotar los encuentros con los mandatarios que alguna vez le sirvieron a La Libertad Avanza para construir las mayorías legislativas de las cuales carece si sólo cuenta a los dirigentes violetas. Regresar a ese escenario es uno de los principales objetivos para la etapa que comienza el 27 de octubre.