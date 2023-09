Javier Milei le respondió este jueves a Carlos Melconian, quien durante su presentación como ministro de Economía de un potencial gobierno de Juntos por el Cambio lo había acusado de "fantasear con teorías imposibles". El líder de La Libertad Avanza trató de "ignorante" a su colega y avisó que sólo debate "con candidatos a presidente".

Lo hizo en el predio de la Sociedad Rural, después de cerrar la décima edición de la Expo EFI. "Me causa gracia. Cuando una tecnología es muy avanzada, la gente no puede distinguirla de la magia, pero yo planteo cosas que están en la teoría económica, por lo cual no hacen otra cosa que mostrar que son profundamente ignorantes y un peligro", acusó Milei a Melconian en una breve rueda de prensa posterior al evento. Con todo, evitó nombrarlo y aclaró que no está en sus planes intercambiar ideas con él. "No es candidato a presidente y yo debato con candidatos a presidente", lo ninguneó.

En su encuentro con periodistas y en su discurso ante un foro poblado de empresarios y académicos, Milei volvió a elegir a JxC como su rival para polarizar; tanto, que evitó adjetivar cuando le preguntaron por Sergio Massa. "Ya lo voy a ver en el debate. Le voy a preguntar por qué no soluciona las cosas ahora".

Con Patricia Bullrich no tuvo piedad. "Dice que me voy a ir en dos meses, porque en JxC son totalitarios. Son tan golpistas como los que ellos acusan", la atacó y volvió a reprocharle que le haya pedido al FMI que no refinanciara la deuda argentina.

"Van en contra de lo que ellos votaron en el Congreso. Yo no pido fondos frescos para que se los patinen en el mercado de cambios, pero no puedo ir en contra del roll over, porque puede generar una hiperinflación. Nosotros no creemos que cuanto peor mejor, pero ellos si", agregó.

Contra "los políticos chorros" Milei llegó al predio de Palermo minutos antes de las 19 acompañado por su hermana, Karina; por el candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, y por su grupo de influencers: Mariano Pérez (dueño del canal de youtube Break Point), Tomas Jurado (administrador de Peluca Milei) y el tuitero y candidato a diputado provincial Agustín Romo. El salón principal permaneció colmado y unos minutos antes era imposible conseguir un lugar. En el público se mezclaban académicos, financistas y empresarios, la mayoría de bajo perfil. Con una oratoria serena, solo interrumpida por alguna frase explosiva, el diputado empezó su exposición lamentando la muerte del ingeniero Mariano Barbieri, asesinado en Palermo, que era militante libertario. Luego, el candidato presidencial usó una hora de exposición para reivindicar la teoría liberal austríaca de la economía y a refutar los argumentos de las escuelas rivales, como los neoclásicos o keynesianos. Usó a su colega José Luis Espert, migrado a JxC, como el ejemplo de liberales que, dijo, se confunden al hablar de fallos de mercado. "Él que cree que hay fallos; le sugiero que analice si hay intervención del Estado. Si no hay, el análisis está mal. El problema es que hay economistas que no saben lo que es un mercado", lo toreó. También rechazó las escuelas que justifican la intervención económica con críticas a los monopolios ("Sólo es malo cuando está impuesto por el Estado") y las externalidades ("Si se contamina un río, es porque el agua sobra"). "Yo voté en contra de la ley de alquileres, de la del kirchnerismo y de la de JxC. Mucha o poca regulación es mala igual. ¿Y saben qué? Hoy se pusieron de acuerdo para regular alquileres temporales". milei en la rural3.jpg En medio de su exposición, que intercaló biografía y hasta ecuaciones matemáticas, Mieli volvió a asegurar que no piensa en una dolarización plena, sino en una canasta de monedas. "Es una idea simplificada. Hablamos de competencia de monedas. De todas las que quiera", señaló. En el diálogo con la prensa fue más duro y acusó al periodismo de "transmitir burradas" sobre esa idea. Luego afirmó que el plan para utilizar otras monedas se aplicará desde el primer día y que no será bimonetarismo. "Solamente -abundó- se demandan pesos por vía forzosa. Yo amo la libertad y eso dejaría abierta la puerta a que nos siguieran confiscando los políticos". En su ponencia, fue claro en su decisión de cerrar el Banco Central. "Cuando se pone a molestar con oferta monetaria, hace daño. ¿Por qué lo necesitan? Yo no quiero que los políticos chorros metan la mano en el bolsillo", bramó. En lo que pareció un ataque elíptico a Melconián, le recomendó al público tener cuidado "con economistas que proponen ajustar en el sector privado y quieren preservar a los parásitos. O sea, todos menos yo", bromeó. También habló de otro economista "cercano a los políticos que tiene nombre compuesto y quiere castigar a los emprendedores", en alusión a Alfonso Prat Gay. "Lo interesante es que estamos a las puertas de decirles basta. Yo vine a decirles a estos sátrapas que se terminó y que, si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, en 35 años vamos a ser potencia", cerró Milei.

