Fernando Gray, Julio Zamora y una liga rebelde silvestre en el peronismo de Buenos Aires

Fernando Gray, el rebelde de Esteban Echeverría enfrentado con el líder de La Cámpora desde hace años, fue una de las voces de un frente que, dicen, va ganando adhesiones entre los jefes comunales peronistas. “A mi no me corre Máximo Kirchner ni tipos que no laburaron en su vida”, fue una de las frases con las que Gray, que busca moverse cerca del cordobés Martín Llaryora, intentó encender el debate sobre la renovación de nombres en el PJ nacional y bonaerense.