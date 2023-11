Felipe Solá: "Debemos modificar la Constitución para no votar cada dos años"

"'Con la democracia se come, se cura y se educa' fue una frase voluntarista, bien intencionada, pero un error. Con el diario del lunes, yo hubiera dicho 'con la democracia se convive', aunque en ese momento hubiera parecido poco", señala el dirigente peronista Felipe Solá .

Entrevistado por Marcelo Falak en el marco del ciclo Democracia, 40 años: deudas y desafíos , una producción de Letra P y la Universidad Abierta Interamericana (UAI) , el excanciller, exdiputado y exgobernador de la provincia de Buenos Aires propuso "modificar la Constitución para que no votemos cada dos años, sino cada cuatro", porque "las eleccioens intermedias operan en contra de cualquier acuerdo".

Además, advirtió sobre la necesidad de "cuidar la memoria" y no usarla como "táctica política". "No hay que blandirla a cada rato como elemento ideológico, salvo que vos aparezcas y quieras reivindicar a los militares", señaló y argumentó: "Cuando la gente tiene una carrera de obstáculos como es la vida en la Argentina, se empieza a cansar de algunas cosas, porque no la vio y es más joven o porque le parecen excusas".