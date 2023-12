Federico Achával juró como intendente de Pilar y asumió su segundo mandato en el distrito de la Primera sección. "No creo que la grandeza de la Patria sea a costa del sufrimiento de los más humildes y trabajadores de la Argentina", cuestionó ante las medidas anunciadas por Toto Caputo , ministro de Economía de Javier Milei .

La jura se llevó adelante en el predio del ex Instituto Carlos Pellegrini, donde el jefe comunal cuestionó las medidas de ajuste esbozadas por Javier Milei: "No creo que la grandeza de la Patria y la felicidad del pueblo a la que nos invitó el General Perón sea a costa del sufrimiento de los más humildes y trabajadores de la Argentina. No es justo", expresó.