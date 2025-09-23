ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Facundo Manes: "La economía es confianza y Javier Milei ha perdido la confianza"

El diputado radical y candidato a senador lanzó fuertes críticas al Gobierno. Llamó a construir una alternativa superadora.

Facundo Manes, diputado y candidato a senador.

El diputado radical por la provincia de Buenos Aires, referente del espacio Para Adelante y candidato a senador por la Ciudad Facundo Manes cuestionó con dureza al presidente Javier Milei, al asegurar que “la economía es confianza y Milei la ha perdido”. Reclamó un cambio de rumbo y propuso una tercera vía para superar la polarización política.

Neurocientífico, primer candidato de la lista Para Adelante, señaló que la sociedad “jubiló a gran parte del cuerpo estable del sistema” durante las elecciones de 2023 y que el oficialismo representa “una gran desilusión incluso para los que lo apoyaron”. “Ni los de antes, ni los de ahora. Para Adelante”, resumió.

El dirigente radical planteó que la salida del estancamiento requiere “una tercera vía” que supere la grieta. “Del laberinto se sale por arriba y la polarización impide el desarrollo”, sostuvo.

“Estamos atrapados en la coyuntura”

Manes comparó la situación argentina con un colapso constante: “Si el mundo fuera un hospital, Argentina sería la guardia, donde no se discute nada para mañana, todo es ahora, y así nos va”, graficó.

Según su visión, el país necesita abandonar la urgencia permanente y apostar a una estrategia de desarrollo basada en el conocimiento. “Un país desarrollado es uno con salarios altos, baja pobreza estructural y menor desigualdad. Para lograr eso, hay que invertir en la economía del siglo XXI”, explicó.

Proyecto de Faundo Manes

En el plano legislativo, anunció que su primer proyecto como senador será un Régimen de Incentivo para comerciantes y PyMEs, similar al RIGI, con el objetivo de promover la inversión y el crecimiento del sector.

En relación al Gobierno, fue tajante: “Milei tiene que cambiar el Gabinete, tiene que cambiar la política económica y tiene que dialogar”. Afirmó que el Presidente está “defraudando a una gran parte de la sociedad que quería algo nuevo” y que perdió el respaldo necesario para gobernar con eficacia.

