Fabián De Sousa aclaró que la Corte no revirtió la absolución y negó interferencia política

De Sousa hizo hincapié en que "la agenda de la sociedad es otra" y "no está hablando de este tema". "No hay ninguna persecución contra nosotros", insistió ante la prensa en el Hotel Vitrum de Palermo y reconoció: "Existió durante un periodo, pero no están dadas las condiciones ni la voluntad política”. Desde su entorno, después de la conferencia reiteraron a Letra P: "No es 2016, ni 2017, son otros tiempos".