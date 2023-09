Estela de Carlotto: "Nos van a gobernar los represores"

Estela de Carlotto espera que la fórmula Javier Milei- Victoria Villarruel no gane las elecciones presidenciales. “Tengo la esperanza de que no todos los que votaron así en agosto quieren esto", apuesta en esta entrevista en la que Letra P la invita a hacer el ejercicio de imaginarse un país en el que sus deseos no se concreten y La Libertad Avanza llegue a la Casa Rosada.