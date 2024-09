Estalló la interna de la UCR en Catamarca: Fama golpeó la mesa y Marchioli salió del grupo

“Es una circunstancia menor que yo me vaya de un grupo, a mí me llama la atención que hayan tomado la iniciativa de adelantarse en la presentación del proyecto cuando es algo que ni siquiera estaba en carpeta, yo lo considero una falta de respeto”, se excusó Marchioli, quien asegura que no es la primera vez que pasa y reconoció que “todas las disputas se configuran a partir de las elecciones del año que viene”.